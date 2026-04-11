Предотвращаем камни в почках и жизнь на диализе: пять ценных советов врача

Почки очищают организм человека от шлаков, образующихся в процессе обмена веществ. Именно они регулируют водно-солевой баланс, поддерживая кислотно-щелочное равновесие. К сожалению, «фильтры» подвержены ряду заболеваний, включая рак. Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала в интервью NEWS.ru, как оградить их от тяжелых недугов.

Какие болезни поражают почки

Чаще всего для почек характерны вторичные поражения, возникающие вследствие заболеваний сердечно-сосудистой системы, обменных нарушений, инфекционных и аутоиммунных заболеваний. К вторичным заболеваниям относятся:

Нефропатия, ассоциированная с артериальной гипертензией (длительное повышение артериального давления нарушает функцию и повышает проницаемость фильтрующего аппарата, что приводит к потере белка, или протеинурии).

Диабетическая нефропатия — заболевание, ассоциированное с сахарным диабетом (помимо непосредственного влияния высокого уровня глюкозы, для сахарного диабета еще характерно более быстрое прогрессирование атеросклероза, что тоже значимо нарушает функцию).

Интерстициальные нефриты, ассоциированные с приемом лекарственных препаратов, чаще на фоне приема анальгетиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, а также некоторых антибиотиков или препаратов для химиотерапии.

Мочекаменная болезнь — ассоциированное с нарушением обмена веществ и наследственной предрасположенностью заболевание, характеризующееся образованием конкрементов, и другие заболевания.

Как избежать заболеваний почек — контролировать давление

Если отмечается стабильное повышение артериального давления выше 135–140 на 90 мм рт. ст., необходимо обратиться к врачу-терапевту или кардиологу для подбора антигипертензивной терапии. Если лечение для снижения давления назначено ранее, но цифры нестабильны, необходимо обратиться к врачу с целью его коррекции.

На фоне высокого давления может происходить повреждение мелких сосудов почек. Это приводит к нарушению их функции, в том числе снижению фильтрационной способности. Вредные вещества задерживаются в организме, что вызывает интоксикацию, а соль усугубляет течение гипертонии.

Также высокое давление — одна из причин хронической болезни почек, которая, в свою очередь, может перерасти в хроническую почечную недостаточность. В тяжелых случаях показана пересадка органа или диализ.

Как холестерин и глюкоза в крови влияют на почки

Для поддержания здоровья почек необходимо следить за уровнем глюкозы в крови. Это особенно важно, если существуют наследственные риски развития сахарного диабета, есть избыточная масса тела или назначен прием глюкокортикостероидов.

Также контролируйте уровень холестерина, в том числе липопротеинов низкой плотности, или «плохого» холестерина. Если показатели выше референсных значений и повышен сердечно-сосудистый риск, следует обсудить с лечащим врачом гиполипидемическую терапию. Высокий уровень холестерина грозит закупоркой артерий, снабжающих кровью почки. Это приводит к хроническому нарушению кровоснабжения, что в конечном итоге может привести к развитию хронической почечной недостаточности.

Кроме того, повышенный уровень холестерина провоцирует отложение липопротеидов в сосудах и канальцах. Это вызывает воспалительный процесс и приводит к склерозированию почек. Также липид способен повреждать клубочки этого органа.

Прием каких лекарств влияет на работу почек

Не принимайте токсичные для почек лекарственные препараты, в том числе анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, особенно бесконтрольно, в дозировках, значимо превышающих допустимые. Медикаменты дают лишнюю нагрузку на природные фильтры в организме человека.

Откажитесь от необоснованного приема антибактериальных препаратов, в частности при вирусных инфекциях. Важно согласовывать необходимость приема антибиотиков с лечащим врачом. Не принимайте мочегонные препараты, в том числе средств для снижения веса, без объективных показаний и назначения специалиста.

Почему любителям соли следует отказаться от приправы

Ограничьте употребление соли, в частности использование соусов и консервированных продуктов с высоким содержанием этой приправы. Также важно помнить о скрытой соли, которая содержится в хлебе, переработанном мясе и сыре.

Натрий в поваренной соли задерживает воду, вызывая отеки. Кроме того, его избыток перегружает почки, провоцируя образование камней, и вымывает из организма кальций, приводя к развитию остеопороза.

От каких вредных привычек нужно отказаться ради здоровья почек

Ради здоровья почек необходимо отказаться от употребления алкогольных напитков. Например, пиво обладает мочегонным эффектом, создавая лишнюю нагрузку на мочевыделительную систему. Вместе с жидкостью организм теряет электролиты: натрий, калий и магний. Данный дисбаланс приводит к слабости, аритмии, судорогам и общему ухудшению состояния здоровья.

Также алкоголь повреждает клубочковые фильтры. Из-за этого в мочу попадают вещества, которые в норме остаются в крови. Злоупотребление алкоголем чревато тяжелыми заболеваниями — от камней до онкологии.

Никотин и другие вещества, попадая в кровь, проходят через почки, создавая дополнительную нагрузку на орган. Длительное воздействие токсинов из табачного дыма повреждает кровеносные сосуды и нарушает их фильтрационную способность. Кроме того, курение провоцирует спазм кровеносных сосудов и является одним из факторов образования камней.

