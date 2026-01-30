Готье рассказал, кто может стать прижизненным донором почки

Прижизненную пересадку почки можно сделать только от родственника, заявил NEWS.ru директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Минздрава России Сергей Готье. По его словам, данное правило исключает коммерческую составляющую и позволяет выполнить операцию на добровольной основе.

Если пересадка почки предстоит от прижизненного донора, то подготовка плановая: донор и будущий реципиент проходят обследование, назначается дата операции. Очень важно знать, что в России прижизненное донорство — только родственное. Это исключает коммерцию или давление, превращая этот жест в настоящий пример гуманизма. Такие операции выполняются детям и взрослым, и это всегда очень трогательные истории, — сказал Готье.

Он подчеркнул, что донор, связанный с реципиентом, должен быть абсолютно здоров как до, так и после процедуры. По словам трансплантолога, человеку необходимо достичь совершеннолетия и добровольно выразить свое согласие на пересадку. Врач также указал, что у носителя здорового органа не должно быть серьезных противопоказаний, таких как онкологические или инфекционные заболевания.

Сроки ожидания органа от посмертного донора предугадать невозможно, и в этих реалиях существует все мировое трансплантационное сообщество. Это может быть несколько месяцев или даже дней, а может быть несколько лет. Данные пациента вносятся в специальную базу, лист ожидания, и при появлении органа системно проводится анализ наибольшей совместимости. Операцию получает тот, у кого наилучшие критерии совместимости с донором. В приоритете — дети и больные в критическом состоянии, — заключил Готье.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что недостаток воды в организме, чрезмерное употребление алкоголя, курение, несбалансированное питание и постоянный недосып могут существенно ухудшить работу мочевыделительной системы, включая почки. Кроме того, по ее словам, употребление наркотиков также является серьезным негативным фактором.