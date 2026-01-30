Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 05:20

Готье рассказал, кто может стать прижизненным донором почки

Трансплантолог Готье: прижизненную пересадку почки делают только от родственника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Прижизненную пересадку почки можно сделать только от родственника, заявил NEWS.ru директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Минздрава России Сергей Готье. По его словам, данное правило исключает коммерческую составляющую и позволяет выполнить операцию на добровольной основе.

Если пересадка почки предстоит от прижизненного донора, то подготовка плановая: донор и будущий реципиент проходят обследование, назначается дата операции. Очень важно знать, что в России прижизненное донорство — только родственное. Это исключает коммерцию или давление, превращая этот жест в настоящий пример гуманизма. Такие операции выполняются детям и взрослым, и это всегда очень трогательные истории, — сказал Готье.

Он подчеркнул, что донор, связанный с реципиентом, должен быть абсолютно здоров как до, так и после процедуры. По словам трансплантолога, человеку необходимо достичь совершеннолетия и добровольно выразить свое согласие на пересадку. Врач также указал, что у носителя здорового органа не должно быть серьезных противопоказаний, таких как онкологические или инфекционные заболевания.

Сроки ожидания органа от посмертного донора предугадать невозможно, и в этих реалиях существует все мировое трансплантационное сообщество. Это может быть несколько месяцев или даже дней, а может быть несколько лет. Данные пациента вносятся в специальную базу, лист ожидания, и при появлении органа системно проводится анализ наибольшей совместимости. Операцию получает тот, у кого наилучшие критерии совместимости с донором. В приоритете — дети и больные в критическом состоянии, — заключил Готье.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что недостаток воды в организме, чрезмерное употребление алкоголя, курение, несбалансированное питание и постоянный недосып могут существенно ухудшить работу мочевыделительной системы, включая почки. Кроме того, по ее словам, употребление наркотиков также является серьезным негативным фактором.

доноры
врачи
здоровье
болезни
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему следует перестать помогать детям с уроками
Украинские дроны неудачно атаковали российский регион
Трамп сообщил о переговорных перспективах с Ираном в будущем
В Словакии описали, как видят развитие конфликта на Украине
Зоопсихолог ответила, о чем говорит повышенная жажда у кошки
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Устроили «артиллерийскую карусель» для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 30 января
Стало известно, какой напиток спасет при резком упадке сил
Зрители активно скупают билеты на новый концерт Долиной
Овечкин в матче с «Детройтом» отметился красочными силовыми приемами
Педиатр раскрыл, как правильно одевать ребенка на прогулку в мороз
В Госдуме напомнили предпенсионерам о трудовых льготах
Пациенты интерната в Прокопьевске рассказали о новых нарушениях
В США поддержали санкции против двух судов из-за России
Изменения в семейной ипотеке: что теперь будет с ценами на жилье в России
Диетолог рассказала, какие овощи не стоит есть при панкреатите
Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ у Красного Лимана
Юрист рассказал о новых правилах работы маркетплейсов с 1 октября 2026 года
Фигуранта дела о хищениях у бойцов СВО арестовали
Эксперт по гигиене рассказала о нюансах уборки квартиры зимой
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.