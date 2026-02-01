Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 16:58

Правительство установило компенсацию для доноров плазмы

Донорам иммунной плазмы установили компенсацию в более 6 тыс. рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Правительство России установило размер денежной компенсации для доноров иммуноспецифической плазмы крови более чем 6 тыс. рублей, передает ТАСС. Этот компонент крови используется для производства определенных лекарственных препаратов.

Отмечается, что речь идет о добровольцах-донорах специальной иммунной плазмы, содержащей антитела против редкого белка Rh(D). Чтобы стать таким донором, человеку вводят инъекции D-антигена, стимулируя выработку необходимых антител.

Из-за повышенных нагрузок на организм процедура требует дополнительной компенсации. В 2026 году размер выплаты составляет около 30% от уровня прожиточного минимума для работающего гражданина России, что соответствует примерно 6,2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что британский сеттер по кличке Гордон Шарвуд из графства Бедфордшир занесен в Книгу рекордов Гиннесса как собака, спасшая наибольшее число жизней благодаря донорству крови. Девятилетний пес сдал кровь 45 раз и помог спасти около 200 других собак. Он стал донором в 13 месяцев и продолжал участвовать в программе до своего девятого дня рождения.

