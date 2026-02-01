Правительство установило компенсацию для доноров плазмы Донорам иммунной плазмы установили компенсацию в более 6 тыс. рублей

Правительство России установило размер денежной компенсации для доноров иммуноспецифической плазмы крови более чем 6 тыс. рублей, передает ТАСС. Этот компонент крови используется для производства определенных лекарственных препаратов.

Отмечается, что речь идет о добровольцах-донорах специальной иммунной плазмы, содержащей антитела против редкого белка Rh(D). Чтобы стать таким донором, человеку вводят инъекции D-антигена, стимулируя выработку необходимых антител.

Из-за повышенных нагрузок на организм процедура требует дополнительной компенсации. В 2026 году размер выплаты составляет около 30% от уровня прожиточного минимума для работающего гражданина России, что соответствует примерно 6,2 тыс. рублей.

