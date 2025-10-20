Пес спас 200 жизней и попал в Книгу рекордов Британский пес попал в Книгу рекордов Гиннесса за спасение 200 собак

Британский сеттер по кличке Гордон Шарвуд из графства Бедфордшир занесен в Книгу рекордов Гиннесса как собака, спасшая наибольшее число жизней благодаря донорству крови, сообщил Mirror. По данным портала, девятилетний пес сдал кровь 45 раз, что позволило спасти около 200 других собак.

Шарвуд стал донором в возрасте 13 месяцев и продолжал участвовать в программе до своего девятого дня рождения в 2024 году. Летом того же года он побил собственный рекорд, доведя количество сдач крови до 45.

По словам хозяйки Сью Митчелл, пес отличается спокойным характером, любит людей и часто засыпает во время процедуры. После внесения Шарвуда в Книгу рекордов его угостили стейком, а хозяйка дала ему прозвище «Двойной Гуинн».

