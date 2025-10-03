Собака сбежала во время шторма и оказалась в 3 тыс. км от дома

В США собака по кличке Опи сбежала из дома во время шторма и пропала на два месяца, сообщает New York Post. Позднее питомца нашли на окраине Чикаго, более чем в 3 тыс. километров от его дома в Калифорнии.

Сотрудники полиции проверили микрочип на ошейнике Опи с помощью сканера, что позволило связаться с хозяйкой. Владелица сомневалась в правильности полученной информации, однако уже 1 октября смогла забрать питомца из приюта. Сейчас она вместе с собакой возвращается в Калифорнию.

Работники приюта отметили, что существует вероятность, что после побега кто-то мог подобрать Опи и увезти его в штат Иллинойс. Они подчеркнули, что актуальные данные микрочипа имеют ключевое значение, так как позволяют быстро найти владельцев в случае пропажи или кражи животного.

Ранее в Великобритании курица сбежала к морю на крыше чужой машины в запасном колесе Land Rover. Она проделала путь в 40 километров. Владельца птицы нашли через соцсети, выяснилось, что она добралась до побережья на попутках. Водитель вернул животное хозяину.

До этого сообщалось, что Минприроды России предложило ввести учет и обязательную маркировку домашних питомцев, прежде всего собак. По мнению авторов инициативы, она позволит упростить поиски владельцев в случае обнаружения пропавшего животного и снизить количество брошенных людьми животных.