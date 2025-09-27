Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 13:27

Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных

Минприроды предложило обязательную маркировку для учета питомцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минприроды России предложило ввести учет и обязательную маркировку домашних питомцев, прежде всего собак, передает пресс-служба ведомства. Инициатива направлена на упрощение поиска владельцев потерявшихся животных и снижение числа брошенных питомцев на улицах.

Такие процедуры помогут быстро отыскать владельца, если питомец потерялся или недобросовестный хозяин решил от него избавиться. Это позволит сократить на улицах количество брошенных животных, — говорится в сообщении.

Законопроект о поправках в закон «Об ответственном обращении с животными» предусматривает создание системы государственного учета домашних питомцев. Сведения о каждом помеченном животном будут вноситься в специальную базу данных Россельхознадзора.

Владельцы смогут выбирать способ маркировки — электронный (чипирование) или визуальный (ошейник с данными о питомце и владельце). Разрешается использовать оба варианта. Услуга будет бесплатной.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, вводящий полный запрет на посещение с собаками магазинов, заведений общепита, медицинских, образовательных и культурных учреждений. Исключение предусмотрено только для собак-поводырей. Инициатива уже получила поддержку Следственного комитета и Роспотребнадзора.

животные
минприроды
законопроекты
чипирование
