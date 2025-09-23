В России предложили ввести запрет на посещение магазинов с собаками

В Госдуме предложили ввести полный запрет на посещение магазинов и заведений общественного питания с собаками, пишет «Парламентская газета». Соответствующая норма вошла в законопроект по совершенствованию законодательства об обращении с животными.

Документ запрещает посещение с питомцами медицинских и образовательных организаций, а также учреждений культуры. Исключением станут только собаки-поводыри.

Законопроект уже поддержали в СК России. Ответ также получили из Роспотребнадзора. В ближайшее время документ хотят внести на рассмотрение в Госдуму.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в школах необходимо возродить живые уголки, чтобы бороться с детской жестокостью. По ее словам, это поможет учить детей милосердию, гуманизму и добру.