В Британии курица сбежала к морю на крыше чужой машины и вернулась домой

В шотландском городе Стонхейвен домашняя курица совершила 40-километровое путешествие к морю на запасном колесе автомобиля Land Rover и благополучно вернулась к своему хозяину, сообщает BBC. Птицу нашел 58-летний Дэйв Джейкобс, когда спускался к морю. С помощью прохожих он поймал птицу.

Однако когда Джейкобс принес курицу на ближайшую ферму, владельцы не признали ее и предположили, что она добралась к морю «на попутках», и мужчине пришлось дать клич в соцсетях. На него откликнулся фермер из другого населенного пункта в десятках километров от этого места. Выяснилось, что владелец потерял несколько кур и ему осталось поймать ещё как минимум одну.

