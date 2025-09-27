Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 20:15

В Британии курица сбежала к морю на крыше чужой машины и вернулась домой

Британец вернул курицу, которая проехала 40 км к морю на крыше чужой машины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В шотландском городе Стонхейвен домашняя курица совершила 40-километровое путешествие к морю на запасном колесе автомобиля Land Rover и благополучно вернулась к своему хозяину, сообщает BBC. Птицу нашел 58-летний Дэйв Джейкобс, когда спускался к морю. С помощью прохожих он поймал птицу.

Однако когда Джейкобс принес курицу на ближайшую ферму, владельцы не признали ее и предположили, что она добралась к морю «на попутках», и мужчине пришлось дать клич в соцсетях. На него откликнулся фермер из другого населенного пункта в десятках километров от этого места. Выяснилось, что владелец потерял несколько кур и ему осталось поймать ещё как минимум одну.

Ранее сообщалось, что Минприроды России предложило ввести учет и обязательную маркировку домашних питомцев, прежде всего собак. По мнению авторов инициативы, она позволит упростить поиски владельцев в случае обнаружения пропавшего животного и снизить количество брошенных людьми животных.

Великобритания
дороги
море
птицы
