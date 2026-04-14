Уролог предупредил об опасном последствии употребления пива

Уролог Малхасян: обезвоживание из-за пива может привести к камням в почках

Обезвоживание после употребления пива может повлиять на появление камней в почках, рассказал KP.RU уролог-онколог Виген Малхасян, врач высшей категории, профессор, д. м. н., заведующий урологическим отделением № 67 Московского урологического центра (на базе ММНКЦ им. С. П. Боткина). Он отметил, что эффект, который напиток оказывает на работу почек, можно назвать неоднозначным.

С одной стороны, пиво снижает риск формирования камней в почках на 41% благодаря мощному диуретическому эффекту, — рассказал Малхасян.

Врач подчеркнул, что, помимо обезвоживания, пиво также опасно содержанием пуринов. По его словам, они увеличивают уровень мочевой кислоты и делают напиток неприемлемым для пациентов с мочекаменной болезнью.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал, что пиво способствует набору веса. По его словам, лишний вес повышает риск развития некоторых заболеваний.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

