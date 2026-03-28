Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 18:36

Пенсионер спас жизнь зятя, отдав ему свой орган

People: 82-летний британец отдал свою почку зятю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Великобритании 82-летний Грэм Сиссон пожертвовал почку зятю — Йену Тонксу, пишет People. Трансплантация прошла успешно, и оба мужчины вскоре восстановились.

Внимание и похвала, на самом деле, смущают меня. Я просто рад, что все получилось, — признался Сиссон.

Тонкс рассказал, что с 2018 года диализ стал для него привычной рутиной. Из-за необходимости регулярно проходить эту процедуру он не мог вести тот образ жизни, к которому стремился. Ему пришлось оставить работу и отказаться от своих хобби, поскольку состояние здоровья продолжало ухудшаться. Мужчине срочно требовалась донорская почка. Некоторые из его друзей и близких хотели помочь, но не подходили по медицинским показаниям. Тогда его 82-летний тесть согласился стать донором.

Ранее диетолог Дарья Русакова предупредила, что недостаток воды в организме, чрезмерное употребление алкоголя, курение, неправильное питание и постоянный недосып вредят мочевыделительной системе, особенно почкам. По ее словам, наркотики — еще один серьезный фактор, негативно влияющий на здоровье.

почки
Британия
врачи
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.