Пенсионер спас жизнь зятя, отдав ему свой орган

В Великобритании 82-летний Грэм Сиссон пожертвовал почку зятю — Йену Тонксу, пишет People. Трансплантация прошла успешно, и оба мужчины вскоре восстановились.

Внимание и похвала, на самом деле, смущают меня. Я просто рад, что все получилось, — признался Сиссон.

Тонкс рассказал, что с 2018 года диализ стал для него привычной рутиной. Из-за необходимости регулярно проходить эту процедуру он не мог вести тот образ жизни, к которому стремился. Ему пришлось оставить работу и отказаться от своих хобби, поскольку состояние здоровья продолжало ухудшаться. Мужчине срочно требовалась донорская почка. Некоторые из его друзей и близких хотели помочь, но не подходили по медицинским показаниям. Тогда его 82-летний тесть согласился стать донором.

