Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 07:17

Покупаю копеечные субпродукты и превращаю в шедевр — почки в старорусском стиле. Рецепт, который не подводит

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то основательного, настоящего, без лишних ухищрений, на помощь приходит эта классика. Всего три основных компонента — почки, лук, сметана — в результате томления создают гармоничный, глубокий и очень сытный вкус, знакомый многим с детства.

Что понадобится

Говяжьи почки — 500 г, репчатый лук — 3 шт. (средние), сметана (20%) — 200 г, чеснок — 2 зубчика, мука пшеничная — 1 ст. л., масло растительное — 2-3 ст. л., соль, перец черный молотый, сахар — щепотка, зелень петрушки для подачи.

Как готовлю

Подготовка начинается с вымачивания: почки заливаем холодной водой и оставляем на 3-4 часа, меняя воду каждые 30–60 минут. Разрезаем их пополам, удаляем всю белую жировую и соединительную ткань и нарезаем на средние кусочки.

Далее бланшируем: заливаем кипятком, доводим до кипения, варим 2 минуты, сливаем и тщательно промываем под холодной водой. Повторяем процесс, но варим уже 8 минут после закипания, снова промываем и обсушиваем.

Пока почки варятся, очищаем и нарезаем полукольцами лук, мелко рубим чеснок. В сковороде с толстым дном разогреваем масло, обжариваем почки с луком и чесноком на сильном огне 3-4 минуты до легкой румяности. Солим, перчим, добавляем щепотку сахара.

Убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим 25 минут. Сметану смешиваем с мукой до однородности, вливаем в сковороду, хорошо перемешиваем и прогреваем блюдо еще 5–7 минут на слабом огне до загустения соуса.

Подаем горячими, посыпав рубленой петрушкой с рассыпчатым гарниром.

Проверено редакцией
Читайте также
Едим тазиками и худеем: рабочий рецепт идеального салата
Семья и жизнь
Здоровье/красота
Здоровье/красота
Здоровье/красота
Общество
еда
рецепты
почки
субпродукты
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известного циркача просят арестовать после смертельного пожара в Москве
Российские войска расширили зону контроля у Константиновки
«Мы сделали все с нуля»: возлюбленный Лерчек о запуске с ней нового бренда
Жителей российского региона предупредили о лавиноопасной ситуации
Россиянам назвали фразы-маркеры, которые используют мошенники
В ЕС рассказали о сделках на $580 млн за 15 минут до заявления Трампа
Фон дер Ляйен проговорилась об операциях австралийской разведки
В квартире на популярном азиатском курорте обнаружили тело россиянина
Челябинские школьницы сделали мошенников богаче на 10 млн рублей
«Очень переживают»: приостановка турпотока из РФ встревожила три страны
Пленный боец ВСУ рассказал о расстрелах на украинских полигонах
Россиянам рассказали, чем заменить декоративную штукатурку и микроцемент
Москвичей предупредили о перекрытиях дорог в центре города
Особый план Киева и перестрелки с дезертирами: новости СВО на утро 24 марта
Стало известно, на что пошло командование ВСУ из-за нехватки локомотивов
Три воздушные цели сбиты над российским городом
В Ивановской области задержали подозреваемых в финансовых махинациях
WSJ выяснила, какая страна близка к вступлению в войну с Ираном
В Турции высказались о подготовке еще одного раунда переговоров по Украине
Мошенники начали использовать схему с письмом от Минтруда
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.