Покупаю копеечные субпродукты и превращаю в шедевр — почки в старорусском стиле. Рецепт, который не подводит

Когда хочется чего-то основательного, настоящего, без лишних ухищрений, на помощь приходит эта классика. Всего три основных компонента — почки, лук, сметана — в результате томления создают гармоничный, глубокий и очень сытный вкус, знакомый многим с детства.

Что понадобится

Говяжьи почки — 500 г, репчатый лук — 3 шт. (средние), сметана (20%) — 200 г, чеснок — 2 зубчика, мука пшеничная — 1 ст. л., масло растительное — 2-3 ст. л., соль, перец черный молотый, сахар — щепотка, зелень петрушки для подачи.

Как готовлю

Подготовка начинается с вымачивания: почки заливаем холодной водой и оставляем на 3-4 часа, меняя воду каждые 30–60 минут. Разрезаем их пополам, удаляем всю белую жировую и соединительную ткань и нарезаем на средние кусочки.

Далее бланшируем: заливаем кипятком, доводим до кипения, варим 2 минуты, сливаем и тщательно промываем под холодной водой. Повторяем процесс, но варим уже 8 минут после закипания, снова промываем и обсушиваем.

Пока почки варятся, очищаем и нарезаем полукольцами лук, мелко рубим чеснок. В сковороде с толстым дном разогреваем масло, обжариваем почки с луком и чесноком на сильном огне 3-4 минуты до легкой румяности. Солим, перчим, добавляем щепотку сахара.

Убавляем огонь до минимума, накрываем крышкой и тушим 25 минут. Сметану смешиваем с мукой до однородности, вливаем в сковороду, хорошо перемешиваем и прогреваем блюдо еще 5–7 минут на слабом огне до загустения соуса.

Подаем горячими, посыпав рубленой петрушкой с рассыпчатым гарниром.

