Терапевт дала простой совет, как сохранить здоровье почек

Отказ от курения и алкоголя способствует сохранению здоровья почек, заявила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, наличие этих вредных привычек увеличивает вероятность образования камней.

Ради здоровья почек необходимо отказаться от курения. Никотин и другие вещества, попадая в кровь, проходят через почки, создавая дополнительную нагрузку на орган. Длительное воздействие токсинов из табачного дыма повреждает кровеносные сосуды и нарушает их фильтрационную способность. Кроме того, вредная привычка провоцирует спазм кровеносных сосудов. Также табакокурение — один из факторов образования камней. Алкоголь в свою очередь обладает мочегонным эффектом, создавая лишнюю нагрузку на мочевыделительную систему, — предупредила Тимощенко.

Она добавила, что при употреблении алкоголя организм теряет натрий, калий и магний вместе с жидкостью. По словам терапевта, этот дисбаланс вызывает слабость, аритмию, судороги и общее ухудшение самочувствия. Специалист также подчеркнула, что чрезмерное употребление спиртного может привести к серьезным заболеваниям, включая онкологию.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская предупредила, что миф о необходимости пить два литра воды в день может быть вреден, поскольку избыток жидкости создает большую нагрузку на почки и сердце. По ее словам, не стоит безоговорочно доверять советам блогеров из интернета.