Диета «Стол № 13»: меню на неделю и полный список продуктов при инфекциях

Когда организм ослаблен инфекцией, привычная еда становится тяжелой ношей. Температура, интоксикация и борьба с болезнью требуют особого подхода к питанию — щадящего, но полноценного. Именно при инфекциях и воспалениях академик Мануил Певзнер разработал диетический стол № 13. Это не просто набор ограничений, а продуманная система, которая помогает организму направить все силы на выздоровление. Рассказываем, кому нужна эта диета, что можно и нельзя есть и как составить меню на неделю.

Показания к диете № 13: острые инфекции, пневмония, послеоперационный период

Показания и меню для диеты «Стол № 13» придуманы Певзнером для людей, которые болеют прямо сейчас какой-то острой инфекцией. Ее назначают при воспалении легких, острых формах бронхита, гнойных процессах в дыхательной системе, вирусных инфекциях вроде ОРВИ и гриппа, а также в период восстановления после операций, когда организму требуется щадящая поддержка.

Во время лихорадки обмен веществ ускоряется, организму нужно больше энергии, но при этом пищеварение работает менее эффективно. Поэтому лечебное питание при пневмонии и ОРЗ выстраивается так, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми веществами, не создавая лишней нагрузки на желудок и кишечник.

Рацион включает достаточное количество витаминов, в первую очередь витамина C и группы B, а также белка, который легко усваивается. Несмотря на легкую структуру блюд, питание сохраняет необходимую калорийность, чтобы предотвратить истощение. В итоге лечебное питание при пневмонии и ОРЗ снижает нагрузку на печень и обмен веществ, улучшает общее самочувствие.

Цели и принципы питания: разгрузка ЖКТ, борьба с интоксикацией, витамины

Диета «Стол № 13» — это специализированная схема питания, предназначенная для поддержки организма в тот период, когда он находится в тяжелом состоянии — с высокой температурой и выраженной интоксикацией.

Питание при всевозможных инфекциях базируется на следующих постулатах.

Минимальная нагрузка на ЖКТ. Блюда должны легко усваиваться, чтобы не перегружать органы пищеварения, работающие в экономрежиме.

Энергетическая ценность. Несмотря на легкость продуктов, калорийность рациона поддерживается на достаточном уровне, чтобы предотвратить истощение ресурсов организма.

Витаминизация. Особое внимание уделяется продуктам, богатым витамином C и витаминами группы B, которые критически важны для иммунного ответа.

Легкий белок. В меню включают протеины, которые быстро расщепляются и идут на восстановление поврежденных тканей.

Разрешенные продукты: легкие супы, нежирное мясо, кисломолочка, протертые каши

Что можно есть на диете № 13? Список продуктов достаточно разнообразен, так что голодать не придется.

Запрещенные продукты: жирное, жареное, копченое, свежий хлеб, бобовые

Диета № 13 назначается при острых инфекциях, когда организм и так ослаблен. Поэтому из рациона убирают все, что может раздражать желудок или трудно переваривается. Для удобства собрали все запрещенные продукты в одну таблицу для «Стола № 13».

Примерное меню на семь дней с рецептами для выздоровления

Составить рецепты для «Стола № 13» на неделю несложно, если придерживаться принципов щадящего питания. Основной акцент делается на полужидкие, протертые и приготовленные на пару блюда.

Первый день диеты

Первый прием пищи: слизистая овсяная каша на разбавленном молоке, некрепкий чай с лимоном.

Перекус утром: воздушное суфле из запеченной тыквы.

Обед: протертый овощной суп с хорошо разваренной перловой крупой, паровые кнели из индейки, морковное пюре.

Полдник: теплый ягодный кисель.

Ужин: отварное филе хека, пюре из цветной капусты, травяной чай.

Перед сном: стакан нежирного кефира.

Второй день диеты

Первый прием пищи: протертая пшеничная каша, ячменный кофейный напиток с молоком.

Перекус утром: спелый банан, размятый до состояния пюре.

Обед: суп-крем из молодых кабачков с белыми сухариками, паровой рулет из говядины, разваренный рис.

Полдник: теплый отвар из плодов шиповника.

Ужин: творожный пудинг с манкой, фруктовое пюре, некрепкий чай.

Перед сном: натуральный питьевой йогурт без добавок.

Третий день диеты

Первый прием пищи: паровой белковый омлет, подсушенный ломтик вчерашнего батона, чай.

Перекус утром: домашнее яблочное пюре из сладких плодов.

Обед: слизистый рисовый суп на слабом мясном бульоне, фрикадельки из телятины на пару, пюре из тыквы.

Полдник: стакан черничного компота.

Ужин: паровая котлета из судака, протертая гречневая каша, смородиновый кисель.

Перед сном: порция свежей ряженки.

Четвертый день диеты

Первый прием пищи: манная каша с капелькой сливочного масла, некрепкий чай.

Перекус утром: протертый творог с ложкой нежирной сметаны.

Обед: прозрачный бульон с мелкой вермишелью и тертым мясом, кабачковое пюре, ягодный морс.

Полдник: желе из сладких фруктов.

Ужин: запеченное в фольге филе трески (без зажарки), разваренная овсянка, чай с молоком.

Перед сном: стакан домашней простокваши.

Пятый день диеты

Первый прием пищи: протертая рисовая каша на молоке, чай с небольшим количеством меда.

Перекус утром: запеченная в духовке мягкая груша без кожицы.

Обед: картофельный крем-суп с сухариками, паровые биточки из мяса кролика, вермишель «паутинка».

Полдник: витаминный настой шиповника.

Ужин: паровой омлет с добавлением протертого творога, морковно-яблочный мусс, фруктовый кисель.

Перед сном: стакан обезжиренного кефира.

Шестой день диеты

Первый прием пищи: суфле из гречневой крупы с творогом, чашка ячменного кофе.

Перекус утром: кисель из сухофруктов с пшеничным сухариком.

Обед: суп из цветной капусты и картофеля, тефтели из индейки в молочном соусе, пюре из кабачка.

Полдник: протертая отварная морковь с растительным маслом.

Ужин: отварное филе горбуши, протертый рис, стакан теплого чая.

Перед сном: питьевой йогурт.

Седьмой день диеты

Первый прием пищи: пудинг из манной крупы с капелькой варенья, некрепкий чай.

Перекус утром: печеное яблоко с сахаром (без кожуры).

Обед: крем-суп из сборных овощей, паровой мясной рулет, картофельное пюре, домашний компот.

Полдник: стакан теплого молока с медом.

Ужин: рыбные фрикадельки в легком бульоне, протертая овсяная каша, ягодный кисель.

Перед сном: стакан ряженки.

Простые рецепты для «Стола № 13»

Куриное суфле готовят следующим образом: отварное филе измельчают до однородности, соединяют с рисом, заранее размоченным в молоке, затем вводят сырой желток и аккуратно вмешивают взбитый белок. Массу перекладывают в форму, смазанную маслом, и доводят до готовности на пару.

Паровые котлеты из курицы делают так: фарш соединяют с белым хлебом, предварительно размягченным в молоке, добавляют яйцо и немного соли. Из полученной массы формируют котлеты и готовят их в пароварке примерно 20–25 минут.

Слизистый суп из овсяной крупы варят до полного разваривания зерен, после чего жидкость процеживают, не перетирая саму крупу. Отвар соединяют с бульоном, прогревают до кипения и подают, добавив немного сливочного масла.

Режим питания: часто, малыми порциями, теплая еда

При соблюдении диеты после болезни восстановление идет быстрее, если организовать правильный режим питания. Диета № 13 — это не просто список «можно» и «нельзя».

Питаться нужно часто — 5–6 раз в день, но понемногу. Так желудок не перегружается, а энергия поступает равномерно, что особенно важно, когда организм борется с инфекцией. Еда должна быть теплой — не холодной и не горячей. Оптимально от 15 °С до 65 °С, чтобы не раздражать слизистую.

Пить — обязательно. 1,5–2 литра в день: вода, отвар шиповника, некрепкий чай, кисели. Это помогает выводить токсины и восполнять потери жидкости при температуре.

И главное: «Стол № 13» — это не жесткий набор правил, а основа. В зависимости от того, как вы себя чувствуете и какие есть сопутствующие заболевания, диетолог может скорректировать рацион: добавить белка, уменьшить углеводы и так далее. Задача одна — поддержать организм, не перегружая пищеварение. И пусть выздоровление будет быстрым!

