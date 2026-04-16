Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 17:25

Нобелевский лауреат из Ирана оказалась в критическом состоянии

Иранская правозащитница Мохаммади находится в критическом состоянии в тюрьме

Наргиз Мохаммади Наргиз Мохаммади Фото: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa/Global Look Press
Иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади находится в критическом состоянии в тюрьме, где отбывает срок за организацию собраний, сговор и пропаганду, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на заявление фонда Narges Foundation, созданного в честь правозащитницы. О резком ухудшении здоровья Мохаммади сообщили посетившие ее члены семьи и адвокаты.

По данным фонда, в адрес заключенной поступают угрозы от сокамерниц, осужденных за убийства. Это усугубляет и без того тяжелое положение правозащитницы.

Наргиз Мохаммади получила Нобелевскую премию мира в 2023 году за усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и продвижение прав и свобод человека для всех. За последние 20 лет ее неоднократно арестовывали в Иране и приговорили в общей сложности к более чем 40 годам тюрьмы, из которых она отсидела более 10 лет.

Ранее Наргиз Мохаммади приговорили более чем к семи годам тюрьмы в Иране. Ее обвиняют в сборе данных и пропаганде. Приговор вынес суд города Мешхед 7 февраля. Помимо тюремного заключения ей назначили двухлетний запрет на поездки. Кроме того, женщина получила два года внутренней ссылки в город Хосф.

Мохаммади арестовали в декабре 2025 года во время поминальной церемонии в честь иранского юриста Хосрова Аликорди. В начале февраля она объявила о голодовке. Женщину приговорили к нескольким тюремным срокам.

Мир
Нобелевская премия
тюрьмы
Здоровье
Медведев раскрыл, в какой сфере Россия нуждается в суверенных технологиях
Трамп раскрыл, когда начнет действовать перемирие между Израилем и Ливаном
Захарова высказалась о блокаде Ормузского пролива США
Политолог разоблачил планы Ирана, который призывает США и Израиль к ответу
Захарова поставила точку в вопросе американской блокады портов Ирана
Силовики раскрыли, как офис Зеленского отмывает миллиарды
Камила Валиева рассталась с 34-летним хоккеистом
Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ
Семье погибшего в Оренбуржье полицейского окажут помощь
«Серьезный звонок»: политолог о страхе Евросоюза перед выборами в Болгарии
«Все равно вас посадят»: Собчак неожиданно поддержала экс-мужа Лерчек
Захарова раскрыла, при каком условии возобновится диалог России и Японии
«Новость шокировала»: Захарова об осквернении памятников Жукову в Сербии
Медведев раскрыл, с каких «задворков» вырвалась Россия
«Спектакли на потеху»: военкора Земцова пристыдили за угрозы самоубийством
ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии
Шойгу пригрозил Прибалтике и Финляндии из-за ударов дронов ВСУ
Полиция раскрыла личность подозреваемого в стрельбе в Оренбуржье
В Одинцово возбудили уголовное дело после массового отравления детей
Полковник ответил, какое оружие в зоне СВО наводит ужас на ВСУ и Запад
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

