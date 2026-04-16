Нобелевский лауреат из Ирана оказалась в критическом состоянии

Иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади находится в критическом состоянии в тюрьме, где отбывает срок за организацию собраний, сговор и пропаганду, сообщает телеканал France 24 со ссылкой на заявление фонда Narges Foundation, созданного в честь правозащитницы. О резком ухудшении здоровья Мохаммади сообщили посетившие ее члены семьи и адвокаты.

По данным фонда, в адрес заключенной поступают угрозы от сокамерниц, осужденных за убийства. Это усугубляет и без того тяжелое положение правозащитницы.

Наргиз Мохаммади получила Нобелевскую премию мира в 2023 году за усилия в борьбе против угнетения женщин в Иране и продвижение прав и свобод человека для всех. За последние 20 лет ее неоднократно арестовывали в Иране и приговорили в общей сложности к более чем 40 годам тюрьмы, из которых она отсидела более 10 лет.

Ранее Наргиз Мохаммади приговорили более чем к семи годам тюрьмы в Иране. Ее обвиняют в сборе данных и пропаганде. Приговор вынес суд города Мешхед 7 февраля. Помимо тюремного заключения ей назначили двухлетний запрет на поездки. Кроме того, женщина получила два года внутренней ссылки в город Хосф.

Мохаммади арестовали в декабре 2025 года во время поминальной церемонии в честь иранского юриста Хосрова Аликорди. В начале февраля она объявила о голодовке. Женщину приговорили к нескольким тюремным срокам.