Миллионы россиян будут отчитываться за переводы на карту ФНС возьмет под контроль переводы на карту свыше 2,4 млн рублей в год

Неподтвержденные переводы на банковские карты в сумме более 2,4 миллион рублей в год с 2027 года могут автоматически попасть под контроль налоговой службы, передают «Известия» со ссылкой на данные ФНС. Эксперты считают, что новые меры могут затронуть до 10 миллион россиян.

Глава юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова разъяснила, что нововведение затронет граждан, которые на регулярной основе получают доходы от услуг, аренды или торговли, но при этом не оформлены как самозанятые или индивидуальные предприниматели. ФНС может также обратить внимание на людей со смешанными доходами, и их могут попросить объяснить источник поступления на карту, добавила она.

Эксперты уточняют, что подозрения могут вызвать регулярные переводы от разных отправителей, а также стабильные поступления на уровне 200 тысяч рублей в месяц. Специалисты ожидают роста «серых» схем. Предполагается, что некоторая часть расчетов может уйти в наличные. Возможны попытки дробить доходы через родственников или использовать посредников, считают специалисты. По оценке экономиста Андрея Брахота, спрос на наличные может вырасти на два-три миллиона рублей в течение следующего года.

Ранее стало известно, что ФНС начала профилактику против незаконного дробления бизнеса. В ведомстве рассказали, что вызывают бизнесменов, чтобы прояснить вопрос оптимизации их деятельности.