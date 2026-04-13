Стало известно, как ФНС борется с незаконным дроблением бизнеса

ФНС начала профилактическую кампанию против незаконного дробления бизнеса, сообщила газета «Ведомости». В частности, сотрудники ведомства вызывают бизнесменов для того, чтобы прояснить вопрос оптимизации предпринимательской деятельности и подмены трудовых отношений.

Под усиленный контроль в налоговой сфере в первую очередь попали предприниматели, которые до 2026 года использовали патентную систему налогообложения, а затем были переведены на упрощенный режим или АвтоУСН. Это произошло после изменения правил, согласно которым применять патент теперь могут только индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 20 млн рублей.

Уведомления о проверках направляются предпринимателям по всей территории страны — от Москвы и Московской области до регионов Поволжья, Урала и южных субъектов России. Если до этого контрольные мероприятия проводились выборочно, то сейчас речь идет о более масштабной и централизованной федеральной кампании.

