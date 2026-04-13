13 апреля 2026 в 08:43

Стало известно, как ФНС борется с незаконным дроблением бизнеса

ФНС начала профилактическую кампанию против незаконного дробления бизнеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ФНС начала профилактическую кампанию против незаконного дробления бизнеса, сообщила газета «Ведомости». В частности, сотрудники ведомства вызывают бизнесменов для того, чтобы прояснить вопрос оптимизации предпринимательской деятельности и подмены трудовых отношений.

Под усиленный контроль в налоговой сфере в первую очередь попали предприниматели, которые до 2026 года использовали патентную систему налогообложения, а затем были переведены на упрощенный режим или АвтоУСН. Это произошло после изменения правил, согласно которым применять патент теперь могут только индивидуальные предприниматели с годовым доходом до 20 млн рублей.

Уведомления о проверках направляются предпринимателям по всей территории страны — от Москвы и Московской области до регионов Поволжья, Урала и южных субъектов России. Если до этого контрольные мероприятия проводились выборочно, то сейчас речь идет о более масштабной и централизованной федеральной кампании.

Ранее московские следователи задержали бизнесмена Гагика Гулакяна, по заявлению которого было возбуждено уголовное дело в отношении его бывшего бизнес-партнера и криптоблогера Валерии Федякиной, известной как Битмама и осужденной за мошенничество. Теперь уже самому потерпевшему по делу криптоблогера инкриминируется незаконная банковская деятельность.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
