Юрист назвал нюанс нового закона об обороте криптовалюты

Крупный ущерб от незаконного оборота криптовалюты грозит уголовным делом из-за нового комплексного регулирования цифровых активов в России, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, такие операции окажутся под запретом даже после 1 июля, когда ожидается легализация криптовалютных расчетов во внешней торговле.

В России формируется комплексное регулирование цифровых активов. Такие валюты признаются имуществом с ограниченным оборотом. С 1 июля ожидается легализация криптовалютных расчетов во внешней торговле. При этом их использование для внутренней оплаты товаров и услуг останется под запретом. С 1 сентября также начнется массовое внедрение цифрового рубля, который будет выпускаться ЦБ. Внесение изменений в УК РФ, которые предусматривают ответственность за нарушение нового законодательства, подразумевает именно незаконную организацию обращения цифровой валюты. Обязательным признаком нового уголовного состава будет причинение крупного ущерба, — сказал Хаминский.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш заявил, что данные о зарубежных криптосделках должны передаваться в Федеральную налоговую службу. По его словам, это станет частью большой реформы, которая выведет крипторынок из серой зоны.