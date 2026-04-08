В ГД разъяснили новые правила учета криптокошельков на иностранных биржах

Данные о зарубежных криптосделках должны передаваться в Федеральную налоговую службу, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, это станет частью большой реформы, которая выведет крипторынок из серой зоны.

В Госдуму внесен пакет законопроектов о регулировании оборота цифровой валюты. Одно из ключевых положений касается владельцев криптокошельков на иностранных платформах: пользователей обяжут сообщать в ФНС о них, а также отчитываться по операциям. Это часть большой реформы, которая выводит крипторынок из серой зоны и вводит жесткие правила игры. Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» вводит понятие «адрес-идентификатор» — это новый инструмент учета и контроля государства за движением криптовалюты. Криптокошельком считается любой цифровой адрес, используемый для хранения, получения или перевода цифровой валюты, — сказал Панеш.

Он добавил, что с 2026 года введена обязательная декларация доходов от операций с цифровыми активами.

С 2026 года налогоплательщики обязаны указывать источники доходов от операций с цифровыми активами в декларации 3-НДФЛ, подкрепляя их подтверждающими документами — выписками с бирж, скриншотами сделок. Совершать сделки можно будет только через лицензированных посредников: брокеров, биржи или криптообменники, включенные в специальный реестр ЦБ. Операции с использованием иностранных криптобирж, вероятно, окажутся под полным запретом, а P2P-переводы между физическими лицами банки будут блокировать автоматически через систему «Антидроп», — подытожил Панеш.

Ранее аналитик Михаил Худокормов заявил, что Евросоюз технически не сможет отслеживать и блокировать криптовалютные трансакции из России. Подобные планы европейских чиновников он назвал «сумасшедшим бредом и русофобией».