Почему Япония претендует на Курилы: история от XVII века до наших дней

Спор между Россией и Японией из-за южной группы Курильских островов продолжается уже больше полутора веков. Это один из самых запутанных и трудноразрешимых территориальных конфликтов в современной дипломатии. Чтобы понять, почему Токио до сих пор требует возвращения Курил, а Москва считает их своей неотъемлемой частью, нужно проследить всю историю отношений двух стран в этом регионе — от первых экспедиций до сегодняшних дней.

Первые контакты: как русские и японцы осваивали Курилы

Честь открытия Курильской гряды принадлежит русским землепроходцам. В начале XVIII века, в 1711 году, казаки с Камчатки под руководством Данилы Анцыферова и Ивана Козыревского впервые ступили на северные острова архипелага. В последующие десятилетия Российская империя организовала несколько научных экспедиций. В 1721 году геодезисты Иван Евреинов и Федор Лужин составили первую карту северной части Курил. А в 1738–1739 годах капитан-командор Мартын Шпанберг проплыл вдоль всей гряды, нанеся на карту даже самые южные острова, включая Шикотан.

В то время Япония, которая столетиями проводила политику самоизоляции, почти не знала о существовании этих земель. На южном острове Хоккайдо существовало полунезависимое княжество Мацумаэ, формально подчинявшееся сегуну. Именно его подданные — рыбаки и торговцы — начали появляться у берегов Кунашира и Итурупа лишь в конце XVIII века, значительно позже русских. К началу XIX века сложилась ситуация, когда Россия фактически владела всей грядой с севера на юг, а японцы только начинали осваивать ее южную оконечность.

Договоры XIX века: Симодский трактат 1855 года и Петербургский договор 1875 года

Первая официальная граница между двумя государствами была проведена 7 февраля 1855 года. В порту Симода русский вице-адмирал Евфимий Путятин и японские уполномоченные подписали трактат о торговле и границах. Согласно этому документу, острова к северу от Урупа оставались за Россией, а острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и небольшая гряда Хабомаи отходили Японии. Сахалин объявлялся неразделенной территорией, где обе стороны могли свободно селиться и вести промыслы.

Совместное владение Сахалином породило множество конфликтов. Русские и японские поселенцы постоянно сталкивались, и к середине 1870-х годов стало ясно, что нужно новое решение. 7 мая 1875 года в Санкт-Петербурге был подписан договор, по которому Россия передавала Японии права на все 18 Курильских островов — и те, что по Симодскому трактату принадлежали России, и те, что уже были японскими. Взамен Япония признавала полный суверенитет России над всем Сахалином. Так вся Курильская гряда на несколько десятилетий стала японской территорией.

После Русско-японской войны: Портсмутский мир и передача южной части Сахалина

Поражение России в Русско-японской войне 1904–1905 годов привело к новым территориальным потерям. 5 сентября 1905 года в Портсмуте (США) был подписан мирный договор, по которому Россия уступала Японии южную половину Сахалина. Таким образом, Япония, уже владевшая всей Курильской грядой, получила еще и южный Сахалин. Северная же часть острова осталась за Россией.

После Октябрьской революции советское правительство долгое время не имело дипломатических отношений с Японией. Только в 1925 году в Пекине была подписана конвенция, по которой советская сторона признавала условия Портсмутского договора. В обмен на это Япония выводила войска с Северного Сахалина, который она оккупировала во время иностранной интервенции. Эта конвенция фактически заморозила территориальный вопрос до конца Второй мировой войны.

Российские и японские делегаты на мирных переговорах в Портсмуте Фото: Scherl/Global Look Press

Итоги Второй мировой войны: Ялтинская конференция и полный переход Курил к СССР

Решающий перелом произошел в феврале 1945 года. В Ялте лидеры трех великих держав — СССР, США и Великобритании — договаривались о послевоенном устройстве мира. Иосиф Сталин пообещал вступить в войну против Японии не позднее чем через три месяца после окончания войны в Европе. В обмен на это президент Франклин Рузвельт и премьер-министр Уинстон Черчилль гарантировали возвращение Советскому Союзу южной части Сахалина и всех Курильских островов. Эти договоренности были закреплены в секретном соглашении, которое позже стало достоянием гласности.

В августе 1945 года, выполняя союзнический долг, СССР начал военные действия на Дальнем Востоке. Советские войска разгромили японскую Квантунскую армию в Маньчжурии, а затем провели десантные операции на Сахалине и Курилах. 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, признав тем самым условия Ялтинской конференции. В результате южный Сахалин и все 56 Курильских островов вошли в состав СССР.

Сан-Францисский договор 1951 года: почему Япония не признает суверенитет СССР

Официально Вторая мировая война для Японии закончилась Сан-Францисским мирным договором, который был подписан 8 сентября 1951 года. В этом документе Япония заявила об отказе от всех прав на Курильские острова и южную часть Сахалина. Однако для России этот договор имеет принципиальную уязвимость: Советский Союз не подписал его. Москву не устроили формулировки, касающиеся Китая и Тайваня, а также процедура выработки текста, который готовился без участия СССР.

В результате юридически Советский Союз не связан условиями Сан-Францисского договора. Япония же считает, что, поскольку СССР не подписал документ, вопрос о принадлежности островов остается открытым. Более того, Токио утверждает, что договор не определяет, какие именно острова имеются в виду под Курильскими, и что южные острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — не являются частью Курильской гряды. Эта юридическая казуистика стала основой современных японских претензий.

Председатель Совета министров СССР Николай Александрович Булганин и премьер-министр Японии Итиро Хатояма во время подписания совместной декларации СССР и Японии. Кремль, 19 октября 1956 года. Репродукция Фото: РИА Новости

Советско-японская декларация 1956 года: обещание Хабомаи и Шикотана

После восстановления дипломатических отношений стороны предприняли попытку разрядить обстановку. 19 октября 1956 года в Москве была подписана совместная декларация СССР и Японии. Документ официально прекращал состояние войны и восстанавливал дипломатические отношения. Самой сенсационной частью декларации стало обещание советского правительства: после заключения мирного договора СССР готов передать Японии остров Шикотан и гряду Хабомаи в знак доброй воли. При этом Итуруп и Кунашир оставались бы за СССР.

Однако этому обещанию не суждено было сбыться. Вскоре после подписания декларации Япония заключила с Соединенными Штатами Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности, который закрепил присутствие американских военных баз на японской территории. Москва расценила это как прямую угрозу своей безопасности. В ответ советское правительство заявило, что передача островов возможна только после вывода всех иностранных войск с японской земли. Декларация 1956 года так и осталась нереализованной, а спор о Курилах перешел в новое столетие.

Современный этап: позиция России и Японии сегодня

В XXI веке позиции сторон остаются диаметрально противоположными. Россия, согласно официальным заявлениям Министерства иностранных дел, считает свой суверенитет над Курильскими островами законным итогом Второй мировой войны. Этот статус закреплен в Конституции Российской Федерации и не подлежит пересмотру. Москва готова вести с Японией переговоры о совместной хозяйственной деятельности на островах, но не о передаче территорий.

Япония, в свою очередь, не оставляет требований вернуть четыре острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Токио эти земли называют «Северными территориями» и считают исконно японскими, незаконно оккупированными Советским Союзом после войны. Ежегодно 7 февраля, в день подписания Симодского трактата 1855 года, в Японии проводятся митинги с требованием возврата островов.

В 2026 году отношения между Россией и Японией достигли новой низкой точки. Представители российского МИД заявляли о «точке невозврата» в диалоге с Японией, связывая это с ее политикой санкций против России. Таким образом, старый спор, начавшийся еще в XIX веке, сегодня кажется еще более далеким от разрешения, чем когда-либо прежде.

