10 необычных законов СССР, о которых мы не знали

В Советском Союзе были удивительные законодательные акты, которые сегодня вызывают недоумение. Многие из этих норм казались странными даже современникам, но они действовали годами и десятилетиями, формируя повседневную жизнь миллионов граждан. Взглянем на самые необычные из них — от налога на отсутствие детей до уголовного преследования за опоздание.

Закон о тунеядстве: как наказывали «нежелающих работать»

Весной 1961 года, 4 мая, Президиум Верховного Совета СССР издал указ, вводящий наказание для граждан, которые уклонялись от работы и вели так называемый паразитический образ жизни. Документ назывался «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Это был настоящий удар по тунеядству — понятию, которое в советском обществе означало жизнь за чужой счет.

Согласно указу, любой человек, не работавший в течение четырех месяцев, мог быть привлечен к ответственности по статье 209 Уголовного кодекса «Тунеядство». Исключение делали только для домохозяек, у которых были дети. Незамужних и бездетных женщин, ведущих домашнее хозяйство, тоже привлекали по этой статье. Наказание выглядело сурово: от ссылки на срок от двух до пяти лет до принудительных работ с вычетом 25% заработка.

В основе указа лежала формулировка «кто не работает, тот не ест». С приходом к власти Никиты Хрущева страна, по его мнению, «вступила в период развернутого строительства коммунизма». В этой связи каждый гражданин был обязан трудиться на благо государства, а уклонение от работы приравнивалось к идеологическому преступлению. Борьба с тунеядством позволяла создать запас рабочей силы. Под угрозой уголовного преследования огромное количество людей вынуждено было устраиваться на любые работы, зачастую на непрестижные и малооплачиваемые должности, ликвидируя тем самым дефицит кадров на заводах и стройках.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев

Налог на бездетность: сколько платили и кто освобождался

В разгар Великой Отечественной войны, в ноябре 1941 года, советское правительство ввело необычный налог. Он назывался «налогом на холостяков, одиноких и бездетных граждан». В народе его прозвали «налогом на яйца». На самом деле он был введен для пополнения бюджета во время войны, финансирования поддержки многодетных матерей и решения катастрофической демографической проблемы.

Бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет обязаны были отчислять государству 6% своего заработка. Для тех, кто получал меньше 91 рубля в месяц, ставка снижалась до 5%. С 1949 года ставка налога была увеличена для сельских жителей, но там он взимался не в процентах, а в виде фиксированной суммы — 150 рублей в год. Если в семье появлялся один ребенок, сумма падала до 50 рублей, а при двух — до 25 рублей. Этот налог просуществовал до распада Советского Союза и был отменен только в начале 1990-х годов.

«Закон о трех колосках»: как собирание колосьев стало уголовным преступлением

7 августа 1932 года ЦИК и СНК СССР приняли постановление с длинным названием: «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». В народе этот акт быстро окрестили «законом о трех колосках». Суть его была проста: хищение колхозного имущества, даже в самых малых размерах, каралось расстрелом или 10 годами тюрьмы.

Под закон подпадали голодающие крестьяне, которые пытались спасти свои семьи, срезая оставшиеся после уборочной кампании единичные колоски на полях. Главной причиной введения жестоких норм стал голод 1932–1933 годов, охвативший огромные территории СССР.

Закон о тунеядстве: как наказывали «нежелающих работать»

Дело в том, что к началу 1930-х годов в стране резко выросло число краж на железной дороге и в колхозах. Люди воровали грузы, растаскивали колхозное и кооперативное добро, ущерб исчислялся десятками миллионов рублей. По старым законам таких воров судили как обычных преступников, а не как врагов народа, и наказания были слишком мягкими. Власти решили закрыть эту дыру в законодательстве. И закрыли по-настоящему жестко — новый закон вышел суровым не на шутку. А местные исполнители перестарались, проявив излишнее рвение.

В декабре 1935 года генпрокурор Андрей Вышинский обратился в ЦК, Совнарком, ЦИК с требованием пересмотреть дела осужденных. Иосиф Сталин, рассмотрев его доводы, согласился. В итоге из 115 тысяч дел в 91 тысяче случаев наказание признали незаконным. Около 40 тысяч человек, которые на тот момент все еще отбывали срок, освободили.

Запрет на ИП и частную практику: кого и как преследовали

К концу 1931 года в Советском Союзе полностью запретили частную торговлю. Само по себе создание частного предприятия рассматривалось как стремление к получению прибыли за чужой счет. Однако предпринимательство не исчезло — оно ушло в подполье. Любая частная коммерческая деятельность каралась в уголовном порядке. Особенно сурово наказывали посредничество, которое считалось видом промысла с целью обогащения. Виновным грозило до трех лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ситуация начала меняться только в 1986 году, с началом перестройки. Тогда разрешили индивидуальную трудовую деятельность, но в очень ограниченных сферах: кустарные промыслы, ремесло, бытовое обслуживание. Полноценное частное предпринимательство легализовали лишь в конце восьмидесятых, когда до распада СССР оставалось всего несколько лет.

Отдел «Меха» в магазине ЦУМ

Закон о спекуляции: что считалось перепродажей

В советском Уголовном кодексе спекуляция определялась как скупка и перепродажа товаров или любых других предметов с целью наживы. Сама по себе перепродажа уже считалась преступлением — неважно, в каких масштабах и с какой выгодой. Наказание было суровым: до двух лет тюрьмы с конфискацией имущества. Если же дело признавали крупным, срок вырастал до 10 лет.

Мелкой спекуляцией в СССР считались скупка и перепродажа на небольшую сумму, с наживой не более 100 рублей. Такие случаи рассматривались в административном порядке. Любая попытка перепродать дефицитные товары — от колбасы до джинсов — могла привести к уголовному преследованию и позорному клейму спекулянта.

Дело в том, что в СССР существовала государственная монополия на торговлю. Спекуляция, как любая частная торговля, выходила из-под контроля государства и разрушала систему централизованного распределения товаров. Особенно жестко боролись со спекуляцией в кризисные периоды, когда дефицит порождал спрос на теневом рынке. В условиях тотального дефицита спекулянты скупали дефицитные товары, чтобы перепродать их по завышенным ценам. Это усугубляло ситуацию, делая товары еще более недоступными для большинства граждан. Законодательство было призвано бороться с перекупщиками и искусственным завышением цен.

В дежурной части отделения милиции города Москвы

За опоздание на работу — в тюрьму? Реальные сроки

26 июня 1940 года в СССР ввели уголовную ответственность за опоздание на работу более чем на 20 минут. За самовольный уход с работы можно было получить от двух до четырех месяцев тюрьмы, а за опоздание — до шести месяцев исправительных работ. Опоздавших без уважительной причины к работе не допускали, считали прогульщиками и немедленно увольняли. Эта норма действовала 16 лет и была отменена только 25 апреля 1956 года.

Главной причиной стала подготовка СССР к большой войне. В условиях нарастающей угрозы со стороны нацистской Германии стране нужна была максимально мобилизованная и дисциплинированная армия, а также бесперебойно работающая военная промышленность, которая в конце 1930-х годов остро нуждалась в кадрах: нехватка рабочих составляла более 1,5 млн человек в год. Строгими законами государство пыталось остановить текучку кадров, принудительно удерживая специалистов на предприятиях.

Руководство страны было недовольно низкой трудовой дисциплиной. Бесцельные разговоры в рабочее время и хождения по коридорам расценивались как саботаж, а строгие наказания должны были искоренить расхлябанность. Принятию указа также предшествовало решение о переходе на восьмичасовой рабочий день и семидневную неделю.

Запрет на музыку, джаз, рок: как боролись с «чуждым искусством»

В 1940-е годы, с началом холодной войны, джаз в СССР оказался под негласным запретом. Власти запретили упоминать слово «джаз» в газетах и на радио. Эту музыку называли «средством одурманивания рабочих» и «музыкой эксплуататорских классов». Партийной верхушке не нравилось, что распространение джаза трудно контролировать.

В 1960-е годы давление немного ослабло, но уже в следующем десятилетии началась борьба с рок-музыкой. Ее считали идеологически вредоносной и опасной для советской культуры. Западные пластинки не продавались в магазинах, а прослушивание магнитофонных записей могло привести к неприятностям с властями.

Выступление Государственного джаз-оркестра Белорусской ССР под управлением заслуженного артиста БССР Эдди Рознера. Уникальный номер игры на двух трубах одновременно исполняет Эдди Рознер. Москва, 1940 год

Закон о запрете абортов (1936 год) и его отмена

27 июня 1936 года ЦИК и СНК СССР приняли постановление, запрещающее аборты. Исключение делали только для случаев, когда беременность угрожала жизни женщины. Врачу, проводившему нелегальный аборт, грозило до двух лет тюрьмы. Основной и главной причиной запрета абортов стала попытка решить острую проблему низкой рождаемости. Запрет был также частью возврата к традиционным семейным ценностям после относительно свободных 1920-х годов. Аборт начали рассматривать как вредный для здоровья и противоречащий идеалам государства. Закон был комплексным. Он не только запрещал аборты, но и вводил меры, призванные смягчить удар по женщинам: увеличивалась материальная помощь роженицам, появлялась господдержка многодетных семей, а также планировалось расширение сети роддомов, яслей и детских садов.

Постановление отменили только 23 ноября 1955 года указом Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене запрещения абортов».

Что еще: прописка, паспортный режим, ограничения на передвижение

Паспортная система, введенная в 1932 году, стала мощным инструментом контроля над передвижением граждан. Прописка была не просто регистрацией, а разрешительной системой: никто не мог переехать в другой город без разрешения властей. Дело в том, что после отмены паспортов в 1917 году страну захлестнул хаос миграции. Строгая прописка стала идеальным механизмом учета населения и управления трудовыми ресурсами, позволяя направлять рабочую силу туда, где она была нужна.

В 1990 году Комитет конституционного надзора СССР признал, что такая система нарушает свободу передвижения, и потребовал заменить ее регистрационным порядком.

Ранее мы рассказали о крупнейших космических авариях в СССР и США.