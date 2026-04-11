Алексей Леонов: биография первого космонавта, вышедшего в открытый космос

В сибирском селе Листвянка, затерянном среди кемеровских лесов, 30 мая 1934 года родился мальчик, которому суждено было раздвинуть границы человеческих возможностей. В крестьянской семье Леоновых он стал девятым ребенком, его детство пришлось на годы, когда страна переживала коллективизацию, потом репрессии. Отца Архипа Алексеевича арестовали в 1937 году, но позже реабилитировали — это событие оставило глубокий след в памяти будущего космонавта. Сам Алексей Леонов в интервью не раз подчеркивал, что никогда не стыдился своего деревенского происхождения и считал, что именно трудное детство закалило его характер.

В 1947 году семья переехала в Калининград (тогда еще Кенигсберг), где Алексей пошел в школу. Тяга к небу проявилась у него рано: он самостоятельно штудировал авиационные учебники, которые остались от старшего брата, учившегося на авиатехника. Первым серьезным шагом стало поступление в 1955 году в 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге. Затем было Чугуевское военное училище летчиков, которое Леонов окончил в 1957 году, получив диплом летчика-истребителя.

Служба началась в Киевском военном округе, а затем Леонова направили в группу советских войск в Германии, где он летал на истребителях. К 1960 году у него за плечами было уже 278 часов налета и 115 прыжков с парашютом. Именно эти цифры сыграли решающую роль, когда в 1960 году начался отбор в первый отряд космонавтов. 7 марта 1960 года приказом Главкома ВВС Алексей Леонов был зачислен в него слушателем-космонавтом. Он вошел в ту самую «гагаринскую двадцатку», которая готовилась к первым полетам в неизвестность.

При этом Леонов никогда не оставлял своего увлечения живописью. Он рисовал с детства, а позже это хобби переросло в нечто большее — способ фиксировать то, что не могла передать ни одна камера.

Космонавты Павел Беляев (слева) и Алексей Леонов в тренажере космического корабля ‭«Восход-2» во время подготовки к космическому полету. Центр подготовки космонавтов Фото: РИА Новости

Подготовка к «Восходу-2»: секретный полет и риск

К середине шестидесятых годов Советский Союз уже запустил человека в космос, но американцы вплотную приблизились к собственному выходу в открытое пространство. Чтобы не уступить первенство, Сергей Королев принял рискованное решение — создать корабль с надувной шлюзовой камерой на базе существующего «Востока». Новый аппарат назвали «Восход-2». В него могли поместиться только два человека, а третье кресло уступило место шлюзу.

Командиром экипажа назначили Павла Беляева, а пилотом, которому предстояло выйти в открытый космос, — Алексея Леонова. Подготовка шла в обстановке строжайшей секретности. Тренировки проходили в барокамерах, на центрифуге, в гидролаборатории, а также на борту самолета Ту-104, где была смонтирована точная копия шлюзовой камеры. Отрабатывали каждое движение до автоматизма, но никто не знал, как поведет себя человек в полном вакууме.

За месяц до старта беспилотный прототип «Восхода-2» взорвался во время испытательного полета. Это держали в тайне, но космонавты знали. Напутствие Королева перед стартом было коротким и емким: «Ты, Леша, только выйди из корабля и войди обратно». Гагарин лично пришел проводить экипаж на Байконур.

18 марта 1965 года ракета-носитель стартовала в 10 часов утра по московскому времени. Выведение на орбиту длилось 526 секунд — для Королева эти минуты стали настоящей пыткой. Никто на Земле не знал, чем обернется этот полет.

18 марта 1965 года: 12 минут в открытом космосе и авария на обратном пути

На втором витке, примерно через полтора часа после старта, Леонов начал готовиться к выходу. Его скафандр «Беркут» был вентиляционного типа — запаса кислорода в нем было всего на полчаса, а система охлаждения работала по открытому циклу. Шлюзовая камера надулась, и в 11 часов 34 минуты Беляев открыл люк. Леонов шагнул в пустоту. Его голос разнесся по станциям слежения: «Человек вышел в космическое пространство! Находится в свободном плавании!»

Он провел за бортом 12 минут 9 секунд, удаляясь от корабля на пять с лишним метров. Но торжество момента омрачилось нештатной ситуацией. Из-за разницы давлений скафандр раздулся, превратившись в жесткий баллон. Пальцы вышли из перчаток, ноги не сгибались, а узкий люк шлюзовой камеры стал непреодолимым препятствием. Леонов позже рассказывал, что в тот момент он не думал о смерти — он думал о том, как выполнить задание.

Кадр из кинофильма ‭«В скафандре над планетой». Космонавт Алексей Леонов во время выхода в открытый космос. 18 марта 1965 года Фото: РИА Новости

Инструкция предписывала возвращаться в шлюз ногами вперед, но это оказалось невозможно. Тогда, нарушив все правила, Леонов стравил давление в скафандре до критической отметки — до точки, при которой азот в крови мог закипеть. К счастью, часовая предварительная кислородная вентиляция вымыла азот из организма. Ему удалось протиснуться в шлюз головой вперед. Общее время пребывания в открытом космосе составило 23 минуты 41 секунду.

На этом проблемы не закончились. При спуске отказала автоматическая система ориентации корабля. Беляеву пришлось вручную сориентировать «Восход-2» и включить тормозной двигатель — это был первый в истории пилотируемой космонавтики ручной спуск. Корабль вошел в атмосферу, но приземлился не в Казахстане, как планировалось, а в глухой уральской тайге, в 180 километрах севернее Перми. Снаружи стоял 19-градусный мороз, а снежный покров достигал двух метров.

Двое суток космонавты провели в лесу, прежде чем их обнаружили спасатели. История о том, как местный охотник Иван Федосеев наткнулся на спускаемый аппарат, а Леонов и Беляев долго убеждали его, что они не привидения и не инопланетяне, — чистая правда. 23 марта 1965 года экипаж вернулся в Москву, обоим присвоили звания Героев Советского Союза. Соединенные Штаты признали приоритет СССР, а астронавт Эдвард Уайт вышел в открытый космос только через два с половиной месяца.

Жизнь после подвига: новые проекты, живопись и «Союз — Аполлон»

После исторического полета Леонов не покинул отряд космонавтов. Он окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, получив диплом летчика-инженера — космонавта. В 1981 году защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук. Он прошел путь от рядового космонавта до первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов по летной и космической подготовке.

Но самой яркой страницей его второй карьеры стала живопись. Еще до полета Леонов мечтал о художественном училище, но выбрал небо. Однако после возвращения на Землю он взялся за кисть и не расставался с ней до конца жизни. Он создал более двухсот картин, многие из которых посвящены космосу. В соавторстве с художником-фантастом Андреем Соколовым Леонов выпустил семь альбомов и серию почтовых марок. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, в Дрезденской галерее, а также в музеях Хьюстона и других городов мира. Позже на орбиту он брал с собой карандаши и бумагу — делал наброски прямо через иллюминатор, фиксируя то, чего никто никогда не видел.

Второй космический полет Леонов совершил в июле 1975 года. Он командовал кораблем «Союз-19» в рамках легендарной программы «Союз — Аполлон». Это была первая в истории международная стыковка космических аппаратов двух сверхдержав. На орбите советский экипаж встретился с американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Венсом Брандом и Дональдом Слейтоном. Стыковка произошла 17 июля 1975 года, и Леонов одним из первых пожал руку своему заокеанскому коллеге. Во время полета он нарисовал портрет командира «Аполлона» прямо на борту «Союза», а его художественное видение совместной миссии легло в основу официальной символики программы.

Память и наследие первого человека в открытом космосе

Алексей Архипович Леонов ушел из жизни 11 октября 2019 года, не дожив несколько месяцев до своего 86-летия. Его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.

Имя Леонова навсегда осталось в истории как имя первого человека, шагнувшего в открытый космос. Его подвиг — это не только 12 минут 9 секунд за бортом корабля, но и семь нештатных ситуаций, с которыми он справился ценой нечеловеческих усилий. В его честь названы улицы в десятках городов России, международный аэропорт в Кемерове, а также кратер на обратной стороне Луны. В Центре подготовки космонавтов его именем назван один из тренажеров.

Но главное наследие Леонова — это его картины. Через них он передал то, чего не могли передать ни фотоаппараты, ни телекамеры: ощущение бесконечности, цвет космической пустоты, хрупкость голубой планеты, висящей в черноте. Он доказал, что человек способен не только выжить в смертельной среде, но и сохранить в себе художника, поэта, мечтателя.

