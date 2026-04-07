«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета Космонавт Кононенко заявил, что не испытывал ярких эмоций перед первым полетом

Космонавт Олег Кононенко на просветительском марафоне «Космос со Знанием» рассказал, что почти не испытывал никаких эмоций перед первым полетом в космос. Он пояснил, что на них нет времени из-за подготовки корабля ко старту, передает корреспондент NEWS.ru.

Я шел девять с половиной лет к этому. Когда я уже сидел в корабле, то у меня все ушло на второй план. Мои родные, дети, семья... Я, наконец-то, стою рядом с целью. Поэтому никаких эмоций особо не было, — сказал Кононенко.

Космонавт также обратил внимание на свои первые впечатления, когда он увидел Землю со стороны. По его словам, Земля — планеты воды, из космоса это ощущается лучше всего.

