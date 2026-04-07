07 апреля 2026 в 14:24

«Все ушло на второй план»: космонавт поделился впечатлениями первого полета

Космонавт Кононенко заявил, что не испытывал ярких эмоций перед первым полетом

Космонавт Олег Кононенко Космонавт Олег Кононенко Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Космонавт Олег Кононенко на просветительском марафоне «Космос со Знанием» рассказал, что почти не испытывал никаких эмоций перед первым полетом в космос. Он пояснил, что на них нет времени из-за подготовки корабля ко старту, передает корреспондент NEWS.ru.

Я шел девять с половиной лет к этому. Когда я уже сидел в корабле, то у меня все ушло на второй план. Мои родные, дети, семья... Я, наконец-то, стою рядом с целью. Поэтому никаких эмоций особо не было, — сказал Кононенко.

Космонавт также обратил внимание на свои первые впечатления, когда он увидел Землю со стороны. По его словам, Земля — планеты воды, из космоса это ощущается лучше всего.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что Россия будет поэтапно отрабатывать технологии для организации пилотируемых экспедиций на Марс без ущерба для здоровья космонавтов. По его словам, космическая радиация, в частности тяжелые заряженные частицы, оказывает существенное влияние на организм человека.

До этого сообщалось, что экипаж американского космического корабля Orion в рамках исторической миссии Artemis II успешно преодолел более половины дистанции на пути к Луне. Аппарат с четырьмя астронавтами на борту находится примерно в 293 тыс. км от Земли и продолжает движение со скоростью около 4,3 тыс. км в час.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

