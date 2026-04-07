Роскосмос раскрыл один минус МКС

Ряд партнеров по МКС отказывают России в организации полетов на станцию космонавтов из других стран, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, сказанным в ходе выступления на просветительском марафоне «Космос со Знанием», на российской орбитальной станции такого не будет.

Сейчас к нам обращается ряд стран с просьбой подготовить свои пилотируемые миссии, подготовить своих космонавтов для полетов на МКС. Но ряд стран, наши партнеры по МСК, не буду их называть, чтобы не обидеть, отказывает. Такой истории с российской орбитальной станцией не будет, — сказал Баканов.

Ранее Баканов пояснял, что правовая конструкция вокруг Международной космической станции предполагает участие, помимо России, также США, Японии, Евросоюза и Канады. Он отметил, что у России есть ряд серьезных стран-партнеров и дружественных государств, которые хотели бы отправить своих космонавтов на МКС и Россия готова подготовить их, реализуя соответствующие программы. Однако, по его словам, партнеры заявляют, что не допустят на станцию космонавтов или астронавтов из этих стран, что, по мнению Баканова, является определенной дискриминацией.