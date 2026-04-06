06 апреля 2026 в 10:08

В Роскосмосе указали на дискриминацию в МКС

Баканов: Россия не может сотрудничать со всеми дружественными странами по МКС

Установка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» на стартовый комплекс космодрома Байконур Установка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» на стартовый комплекс космодрома Байконур Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Москва из-за правовых особенностей вокруг МКС не может сотрудничать со всеми дружественными государствами, рассказал ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, в этом проявляется определенная дискриминация.

У нас есть ряд серьезных стран-партнеров, дружественных нам стран, которые хотели бы запустить своих космонавтов на МКС. И мы готовы подготовить этих космонавтов, реализовываем данные программы. Но потом нам партнеры говорят: «Космонавта или астронавта из этой страны мы не пустим». Происходит определенная дискриминация, — отметил Баканов.

По его словам, при появлении Российской орбитальной станции (РОС) Москва не будет «ни у кого ничего спрашивать» о допуске к полетам. Все партнеры РФ при желании смогут подготовить своих космонавтов, добавил Баканов.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что перспективная российская орбитальная станция будет представлять собой первую в мире платформу-дрон. По словам руководителя госкорпорации, станцию оснастят роботизированными системами, которые займутся ее техническим обслуживанием.

Игорь Саруханов изобрел свой способ «прибавки» к пенсии
В МИД России раскрыли, когда запустят безвиз с Саудовской Аравией
Путин поставил сроки разработки стратегии развития креативной экономики
Удары по Украине сегодня, 6 апреля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Значительная часть российского региона осталась без света
Магнитные бури сегодня, 6 апреля: что завтра, сильная усталость, апатия
Машина врезалась в российский самолет в аэропорту Стамбула
На Украине призвали срочно заканчивать конфликт с Россией
Невролог дала советы, как правильно подготовить организм к веломарафону
Названа вероятная причина больших потерь американской авиации в Иране
Для единственного выжившего в Охотском море запросили жесткое наказание
Стало известно, как ВС России могут ответить на удары по шахте в ЛНР
Эстония попросила Украину не запускать БПЛА через ее воздушное пространство
Задержанный рассказал, где должна была сработать бомба в Курской области
Американист ответил, как Трамп может кардинально изменить ситуацию в Иране
«Создают мертвую зону»: названа главная проблема ВСУ
В Венгрии обнаружили возможную неизвестную картину Ван Гога
ВСУ пытались атаковать обе действующие ТЭС в ДНР
В Роскосмосе заявили о подготовке к экспедиции на другую планету
Южнокорейская разведка раскрыла, к чему готовят дочь Ким Чен Ына
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
