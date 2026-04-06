В Роскосмосе указали на дискриминацию в МКС Баканов: Россия не может сотрудничать со всеми дружественными странами по МКС

Москва из-за правовых особенностей вокруг МКС не может сотрудничать со всеми дружественными государствами, рассказал ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. По его словам, в этом проявляется определенная дискриминация.

У нас есть ряд серьезных стран-партнеров, дружественных нам стран, которые хотели бы запустить своих космонавтов на МКС. И мы готовы подготовить этих космонавтов, реализовываем данные программы. Но потом нам партнеры говорят: «Космонавта или астронавта из этой страны мы не пустим». Происходит определенная дискриминация, — отметил Баканов.

По его словам, при появлении Российской орбитальной станции (РОС) Москва не будет «ни у кого ничего спрашивать» о допуске к полетам. Все партнеры РФ при желании смогут подготовить своих космонавтов, добавил Баканов.

Ранее глава Роскосмоса заявил, что перспективная российская орбитальная станция будет представлять собой первую в мире платформу-дрон. По словам руководителя госкорпорации, станцию оснастят роботизированными системами, которые займутся ее техническим обслуживанием.