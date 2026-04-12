ПВО защитила Плесецк, Пугачева лишает внуков наследства: что будет дальше

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал президенту Владимиру Путину о попытках атаковать космодром Плесецк, внуки певицы Аллы Пугачевой могут оказаться без наследства, журналистке Маргарите Симоньян удалили обе груди в ходе лечения онкологии — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Баканов доложил Путину о попытках атаковать космодром Плесецк

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о попытках атак на космодром Плесецк в день запуска интернет-спутников. По его словам, несмотря на это, запланированная миссия была выполнена.

«Когда говорят, что космос вне политики, наши друзья в кавычках сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты Роскосмоса и космических войск осуществили заданное», — сказал глава госкорпорации.

Также в ходе встречи Баканов сообщил, что космический проект «Новый старт» получил частные инвестиции в размере 600 млрд рублей на восемь лет. По его словам, эти средства направят на создание ракет, спутников связи и телекоммуникации.

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Баканов во время встречи Фото: kremlin.ru

«Это сейчас проект, в который частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей, и буквально на этой неделе мы договорились, что объем инвестиций на восемь лет составит 600 млрд рублей», — подчеркнул Баканов.

Глава Роскосмоса уточнил, что инвестиции задействуют в строительстве стартового комплекса на космодроме Восточный для сверхлегких ракет-носителей «Старт-1М». Предполагается, что ракета позволит выводить спутники массой до 500 килограммов на высоту до 500 километров.

Путин в ходе встречи также рассказал, что 2025 год в целом прошел успешно для космической отрасли, и отметил, что выручка Роскосмоса составила более 500 млрд рублей. Глава государства также поздравил руководителя госкорпорации с Днем космонавтики.

«Прошлый год в целом прошел позитивно — 17 пусков, 97 аппаратов запустили. Консолидированная выручка выросла на 10%, свыше 500 млрд рублей — 508, по-моему. Так что в целом отрасль чувствует себя уверенно», — сказал глава государства.

Внуки Пугачевой остались без наследства

Алла Пугачева накануне 77-летия выставила на продажу московскую квартиру, которую обещала оставить внуку. Недвижимость в Филипповском переулке в районе Арбата — это пятикомнатное жилище площадью 303 квадратных метра с видом на храм Христа Спасителя, которое в 2004 году певице подарил ее бывший зять Руслан Байсаров. Певица обосновалась в квартире после развода с Филиппом Киркоровым и прожила много лет.

Дом, в котором находится квартира Аллы Пугачевой в Филипповском переулке Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Примадонна заявляла, что квартиру она завещает своему внуку Дени Байсарову. По информации источника, после того как парень не встал на сторону бабушки и предпочел остаться в России, а не эмигрировать, Пугачева передумала.

«Объявление о продаже публиковать не будут. Уже начались закрытые показы „для своих“», — рассказали в окружении певицы.

Известно, что квартиру продадут с итальянской мебелью, потенциальных покупателей просят воздержаться от фотосъемки. Ориентировочная стоимость — около 500 млн рублей. Источник сообщил, что внук Дени, ради которого квартира якобы и сохранялась, рискует остаться без московского наследства.

«Видимо, так она решила наказать строптивого внука, бросила с голым задом всех наследников», — отметили поклонники в соцсетях.

Также Примадонна отписала старшему внуку Никите Преснякову дачу в деревне Бережки. Но семья не может продать особняк три года. Сейчас дом площадью 760 квадратных метров на берегу Истринского водохранилища продается за 118,9 млн рублей, но покупателей нет. Источники сообщают, что никто не хочет связываться с семьей иноагента.

В 2026 году инсайдеры сообщили, что Никита отремонтировал дачу, но ситуацию это не спасло. При этом Росприроднадзор выдал предписание снести незаконно построенный рядом с домом пирс. Юристы сообщили, что в случае доказанного ущерба экологии сумма штрафа за незаконную постройку в Бережках может достигать миллионов рублей. Судебные приставы получат право арестовать имущество Пугачевой в России, уточнили эксперты.

Особняк Аллы Пугачевой на берегу Истринского водохранилища Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Также квартиру на Тверской Пугачева отписала дочери Кристине Орбакайте и внучке Клаве. Известно, что в ней давно никто не живет. По информации источника, в России при этом обсуждают возможность введения полного запрета на продажу имущества уехавших артистов. Инсайдеры сообщили, что внуки Пугачевой могут остаться без квартир.

Симоньян удалили обе груди из-за рака

Главный редактор RT и вдова Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием. По ее словам, во время операции врачи удалили ей обе молочные железы.

«Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая, зачем вторая? И нужно было удалить поврежденные лимфоузлы. Операцию делала платно. Химию — по ОМС. Лучевую делала платно», — объяснила Симоньян.

Диагноз стал для женщины полной неожиданностью, поскольку генетических предпосылок к раку у нее не было. Журналистка призналась, что ее болезнь спровоцировали тяжелые переживания. Хирургическое вмешательство по удалению грудей длилось семь часов. После этого Симоньян начала проходить лучевую и химиотерапию, а также гормональное лечение.

Симоньян также призналась, что ее дети до сих пор не знают о ее онкологическом заболевании. Журналистка сообщила, что уже рассказала о раке всем остальным родственникам.

«Дети не знают. Дети не знают, всех остальных сестер я собрала», — поделилась Симоньян.

Маргарита Симоньян Фото: Александр Казаков/РИА Новости

По словам журналистки, она дала указания близким на будущее. Также Симоньян рассказала сестрам, что делать в чрезвычайных ситуациях, и заявила, что сделает все возможное для выздоровления.

Симоньян в интервью Борису Корчевникову рассказывала, что один из ее детей неизлечимо болен. По ее словам, это выяснилось, когда ее муж впал в кому.

«Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить», — отметила журналистка.

Симоньян подчеркнула, что это известие тогда «вытащило ее из больницы», где находился ее супруг. После этого она узнала, что ей диагностировали рак. Все эти события произошли в течение девяти месяцев, резюмировала главред RT.

Читайте также:

Чемодан с трупом мигранта и убийство учительницы: главные ЧП недели

Изнасиловал и забил ножом: директор интерната убил пятилетнего мальчика

Наш Starlink, штурм Луны: топ-10 успехов российской космонавтики

Потеря дохода, слова об СВО, мечты о возвращении в РФ: как живет Орбакайте

Симоньян впервые рассказала о последних словах Кеосаяна перед комой