Симоньян впервые рассказала о последних словах Кеосаяна перед комой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые призналась в программе «Секрет на миллион» на НТВ, что перед попаданием в кому ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, говорил о неготовности умирать. По словам журналистки, ее супруг не мог поверить, что его не станет так рано.

Я же не умру в 58, Мусь, — говорил Кеосаян своей жене.

В тот же период Симоньян узнала о собственном онкологическом заболевании. Она призналась, что скрыла этот диагноз от мужа, опасаясь, что он может услышать о болезни, даже находясь без сознания.

Ранее Симоньян рассказала, что ее дети не знают об онкологическом заболевании. При этом она сообщила о своей болезни всем остальным родственникам. Журналистка заявила, что сделает все возможное для выздоровления, и дала близким указания на будущее.

Также журналистка признавалась, что чувствует присутствие своего мужа даже после его смерти. Она рассказала, что к их дому начал приходить черный кот буквально сразу после похорон. По словам медиаменеджера, история повторилась и в Сочи. Известно, что Тигран Кеосаян впал в кому из-за пневмонии, которая развилась на фоне хронических проблем с сердцем.