Симоньян рассказала, как Кеосаян подает ей знаки после смерти

Главред RT Маргарита Симоньян заявила в шоу «Секрет на миллион», что чувствует присутствие своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна даже после его смерти. Она рассказала, что к их дому начал приходить черный кот буквально сразу после похорон. По словам медиаменеджера, история повторилась и в Сочи.

Это же чистый Тигран, надо забрать. Нет, он не заходит. Ему даешь поесть, он так деликатно — то поест, то не поест, до конца не поест никогда. А сейчас я расскажу то, во что вообще никто никогда не поверит, и я прекрасно вас понимаю. Потому что в это поверить нельзя. <...> Я не знаю, как это объяснить. Мне хочется думать, что да, это знак от Тигран, — сказала она.

Тигран Кеосаян впал в кому из-за пневмонии, которая развилась на фоне хронических проблем с сердцем. Его состояние не улучшилось, и он скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет.

Ранее Симоньян рассказала, что ее дети не знают об онкологическом заболевании. При этом она сообщила о своей болезни всем остальным родственникам. Журналистка заявила, что сделает все возможное для выздоровления, и дала близким указания на будущее.