Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 апреля 2026 в 10:40

Симоньян рассказала, как Кеосаян подает ей знаки после смерти

Симоньян: после похорон Кеосаяна к дому начал приходить черный кот

Маргарита Симоньян Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главред RT Маргарита Симоньян заявила в шоу «Секрет на миллион», что чувствует присутствие своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна даже после его смерти. Она рассказала, что к их дому начал приходить черный кот буквально сразу после похорон. По словам медиаменеджера, история повторилась и в Сочи.

Это же чистый Тигран, надо забрать. Нет, он не заходит. Ему даешь поесть, он так деликатно — то поест, то не поест, до конца не поест никогда. А сейчас я расскажу то, во что вообще никто никогда не поверит, и я прекрасно вас понимаю. Потому что в это поверить нельзя. <...> Я не знаю, как это объяснить. Мне хочется думать, что да, это знак от Тигран, — сказала она.

Тигран Кеосаян впал в кому из-за пневмонии, которая развилась на фоне хронических проблем с сердцем. Его состояние не улучшилось, и он скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет.

Ранее Симоньян рассказала, что ее дети не знают об онкологическом заболевании. При этом она сообщила о своей болезни всем остальным родственникам. Журналистка заявила, что сделает все возможное для выздоровления, и дала близким указания на будущее.

Общество
Маргарита Симоньян
Тигран Кеосаян
коты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали
Правительство утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.