«Дети не знают»: Симоньян выступила с шокирующим заявлением Симоньян заявила, что дети до сих пор не знают о ее онкологическом заболевании

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призналась, что ее дети до сих пор не знают о ее онкологическом заболевании. В эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ журналистка сообщила, что уже рассказала о раке всем остальным родственникам.

Дети не знают. Дети не знают, всех остальных сестер я собрала, — поделилась Симоньян.

По словам журналиста, она дала указания близким на будущее. Также Симоньян рассказала сестрам, что делать в чрезвычайных ситуациях, и заявила, что сделает все возможное для выздоровления.

Ранее Симоньян вручили памятную медаль «За заслуги» и знак Почетного гражданина Краснодара. Награду передал глава города Евгений Наумов. Торжественное мероприятие приурочили к 83-й годовщине освобождения Краснодара. Инициатором присвоения высокого звания выступил сам мэр. Он отметил, что журналистка всегда с особой теплотой отзывается о своей малой родине.

До этого представитель МИД России Мария Захарова поздравила Симоньян с днем рождения. Она поделилась фото журналистки, отметив силу ее «горящих глаз».