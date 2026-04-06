«Ничего нет мощнее»: Захарова поделилась снимком Симоньян

Представитель МИД России Мария Захарова поздравила главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян с днем рождения. В своем Telegram-канале она поделилась фото журналистки, отметив силу ее «горящих глаз».

Я тебя видела разной. И еще увижу. Платья, шубы, сарафаны, босоножки, парики, костюмы, мейки, луки, самолеты, микрофоны, презентации, конференции… Вот эта фотография перевернула мир. Ничего нет мощнее горящих глаз вопреки обстоятельствам. С Днем рождения! — написала Захарова.

Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре. В апреле 2005 года она была назначена главным редактором телеканала Russia Today (RT), а с 31 декабря 2013 года занимает пост главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Симоньян по случаю ее дня рождения. Он также присоединился к поздравлениям в адрес журналистки.

До этого главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» опубликовала видео, на котором ее поддерживают бойцы СВО. Военнослужащие передали ей большой привет, пожелали терпения и скорейшего выздоровления, поблагодарили за работу и добавили, что «держат кулаки» за нее.