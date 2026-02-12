Зимняя Олимпиада — 2026
Симоньян получила знак Почетного гражданина Краснодара

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Краснодара Евгений Наумов вручил знак Почетного гражданина Краснодара и памятную медаль «За заслуги» главному редактору RT Маргарите Симоньян, сообщает телеканал «Краснодар». Он отметил, что журналистка всегда с теплом отзывалась о малой родине.

И не важно, в каком городе страны и мира она находится, в сердце всегда — родной дом, запах сирени и жердели, трамвай и улица Красная. Мне знакомо это чувство. Потому что малая Родина для нас — Краснодар. А большая Родина — Россия, — рассказал Наумов.

Вручение прошло в честь 83-й годовщины освобождения Краснодара. Присвоение звания произошло по инициативе главы города.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил Симоньян памятную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Церемония прошла в рамках встречи главы ведомства с представителями российских СМИ.

Краснодар
Симоньян
медали
награды
