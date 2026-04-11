Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 23:11

Симоньян раскрыла, после чего Кеосаян впал в кому

Симоньян: Кеосаян впал в кому из-за пневмонии на фоне проблем с сердцем

Подписывайтесь на нас в MAX

Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после того, как на фоне хронических проблем с сердцем у него развилась пневмония, рассказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ. После этого он скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет.

Симоньян добавила, что режиссер педантично следил за своим здоровьем: проходил каждый день по 10 тыс. шагов, вовремя принимал лекарства и регулярно обследовался. Однако в день госпитализации он провел на ногах весь день, а вечером приехал на день рождения к общей подруге.

У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался, — добавила она.

На второй-третий день врачи сообщили Симоньян, что мозг Кеосаяна разрушен полностью и надежды нет. Однако супруга все равно каждый день разговаривала с ним, читала вслух книги и молилась.

Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили, рефлекторно. Глаза открывал, смотрел, — поделилась она.

Ранее военнослужащие СВО поддержали Симоньян в сложной ситуации. Они записали видео-привет, пожелали терпения и скорейшего выздоровления, поблагодарили за работу и добавили, что «держат кулаки» за нее.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян раскрыла, после чего Кеосаян впал в кому
Частица пасхального Благодатного огня прибыла в Москву
«Это эстафета»: Хабенский отказался считать себя преемником Табакова в МХТ
Люди вернулись в свои дома после работы саперов на Кубани
Роднина встала на защиту раскритиковавшей Трампа дочери
Семейная пара погибла при атаке ВСУ на ДНР
Баканов сообщил о масштабных инвестициях в новый проект Роскосмоса
Трогательный пост с дочерью Machine Gun Kelly взбесил Меган Фокс
«Миссия по полной очистке»: американские эсминцы вошли в Персидский залив
Путин назвал большим событием запуск Роскосмосом спутников связи
Путин поздравил нового президента Ирака
Макрон предложил Ирану помощь в Ормузском проливе
Полиция застрелила «Люцифера» с мачете, нападавшего на пассажиров метро
Трампа назвали главной жертвой срыва мирного соглашения с Ираном
Полсотни пожарных тушили загоревшийся склад в Калининграде
Иранскую сторону не устроили требования США во время переговоров
Российские ученые сделали титан в пять раз прочнее
Баканов рассказал о первом новом ракетоносителе РФ с 2014 года
В больницах Владикавказа увеличилось число пострадавших после взрыва
Появились неожиданные версии пропажи дочери российской пианистки
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Общество

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.