Симоньян раскрыла, после чего Кеосаян впал в кому

Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому после того, как на фоне хронических проблем с сердцем у него развилась пневмония, рассказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ. После этого он скончался 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет.

Симоньян добавила, что режиссер педантично следил за своим здоровьем: проходил каждый день по 10 тыс. шагов, вовремя принимал лекарства и регулярно обследовался. Однако в день госпитализации он провел на ногах весь день, а вечером приехал на день рождения к общей подруге.

У него больное сердце, наслоилась пневмония, он задыхался, — добавила она.

На второй-третий день врачи сообщили Симоньян, что мозг Кеосаяна разрушен полностью и надежды нет. Однако супруга все равно каждый день разговаривала с ним, читала вслух книги и молилась.

Он мне отвечал, насколько это возможно, как врачи говорили, рефлекторно. Глаза открывал, смотрел, — поделилась она.

