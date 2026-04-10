10 апреля 2026 в 12:15

Изнасиловал и забил ножом: директор интерната убил пятилетнего мальчика

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В индийском штате Бихар расследуют гибель школьника. Мальчик был жестоко убит, его тело нашли с множественными ножевыми ранениями, а перед этим он пережил изнасилование. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Ночь в комнате директора

1 апреля в Джеханабаде мать привела своего пятилетнего сына Ашу в школьное общежитие гурукула — так в Индии называются школы интернатного типа. Сама женщина живет в соседнем городе Патна, в 50 километрах от учебного заведения, которому она доверила своего малолетнего сына, пишет издание NDTV.

Мальчик должен был начать обучение вдали от дома. Спустя пять дней, 6 апреля, женщину оповестили о смерти сына. Примерно в 05:20 утра по местному времени об этом сообщили отцу мальчика.

Звонил директор школы и общежития Тарун Кумар. Его сообщение было коротким: ребенок тяжело болен, находится в критическом состоянии и уже госпитализирован в частную клинику. Отец Аджай сразу отправился в стационар: он вошел в больницу и оказался в отделении интенсивной терапии, где увидел сына с многочисленными порезами по всему телу.

Обстоятельства, предшествовавшие госпитализации, начали проясняться со слов старшего брата Ашу, Ришу. Мальчик учился в той же школе, но жил на другом этаже общежития. По его рассказу, в ночь происшествия директор Тарун Кумар лично забрал Ашу к себе в комнату, чтобы тот переночевал там.

Тарун Кумар

«Сыну отрезали половые органы»

В первичном документе для полиции семья описала увиденное.

«Я видела, что моему ребенку перерезали горло, отрезали половые органы, а также нанесли порезы на левую сторону живота, щеку и под бровью», — рассказала мать мальчика.

Врачи подтвердили тяжесть повреждений. Медики зафиксировали, что ребенок подвергся сексуальному насилию и был многократно ранен острыми предметами. Опираясь на эти данные, семья заявила о групповом изнасиловании. По совету докторов Аджай принял решение перевезти сына в многопрофильную больницу в Патне, надеясь на спасение, но не успел. Мальчик умер в реанимации.

Перекрыли дорогу

Родители организовали масштабную акцию протеста. Вместе с жителями деревни семья полностью перекрыла национальную автомагистраль № 22 Патна-Гая, выдвинув главное требование — смертная казнь для виновных.

Движение транспорта было парализовано на несколько часов, а образовавшаяся пробка растянулась на километры. Родители убеждены: в гибели их сына участвовал не один человек.

Главный обвиняемый, директор школы Тарун Кумар, арестован. Учитель и две сотрудницы учебного заведения также были задержаны, однако после допроса их отпустили.

В настоящее время полиция допрашивает школьного охранника. В отношении фигурантов возбуждены дела по нескольким статьям: изнасилование лицом, облеченным властью, групповое изнасилование и убийство. Отдельно зарегистрировано дело о сексуальном насилии в соответствии с Законом о защите детей от сексуальных преступлений от 2012 года. Интернат временно закрыт.

Владимир Сахмеев
