Биография Юрия Гагарина: от простого парня до первого космонавта земли

Юрий Алексеевич Гагарин навсегда остался в истории как человек, которому суждено было первым преодолеть притяжение Земли и проложить трассу к звездам. Биография уроженца смоленской глубинки, ставшего лицом космической эры, до сих пор служит источником вдохновения и предметом скрупулезного изучения. Его улыбка покорила мир, а 108 минут, проведенные на орбите, навсегда изменили историю. Путь простого смоленского парня к вершинам славы был тернист и полон испытаний, а его трагическая гибель оставила много вопросов, на которые до сих пор нет однозначных ответов.
Детство и юность: война, оккупация, ремесленное училище
В марте 1934 года в деревне Клушино, затерянной среди смоленских полей, в семье Алексея Ивановича и Анны Тимофеевны Гагариных родился сын, которому было суждено стать первопроходцем Вселенной. Отец, известный в округе плотник, передал детям трудолюбие и талант обращаться с деревом, а мать, трудившаяся на молочно-товарной ферме дояркой, прививала умение ценить домашний уют и сохранять стойкость перед трудностями. В семье помимо Юрия подрастали двое старших братьев и сестра, и все они с детства знали цену хлебу и взаимной поддержке.
Размеренный деревенский уклад разрушила война. Когда немецкие части вошли в Клушино, семью Гагариных выгнали из собственного дома, оставив лишь землянку, вырытую в огороде. В этом сыром убежище пришлось провести долгие месяцы оккупации, переживая побои, голод и постоянный страх. Отца избивали за отказ работать на захватчиков, старшего брата и сестру угнали в Германию. Именно в ту пору, наблюдая за воздушными схватками, мальчик впервые почувствовал непреодолимую тягу к небу. Особо запомнился ему эпизод, когда возле деревни совершил вынужденную посадку советский летчик, а вскоре за ним прилетел другой, чтобы забрать товарища. Эта встреча оставила в душе Юрия неизгладимый след, укрепив мечту о полетах.
После освобождения Смоленщины и окончания войны Гагарины перебрались в Гжатск (сейчас город Гагарин). Здесь Юрий окончил шесть классов, а в 1949 году принял решение уехать в Подмосковье, чтобы получить рабочую специальность в Люберецком ремесленном училище. Он выбрал профессию формовщика-литейщика, освоил ее на отлично и параллельно с производственной практикой окончил вечернюю школу рабочей молодежи. Уже тогда окружающие отмечали в нем необыкновенное упорство и жадное стремление к учебе — качества, которые в будущем помогут ему стать лучшим среди лучших.
Путь в авиацию: Саратов, Оренбург, истребительный полк
Продолжив образование в Саратовском индустриальном техникуме, Гагарин в 1954 году переступил порог местного аэроклуба. Именно здесь осуществилась его давняя мечта о небе. Первый самостоятельный вылет на Як-18, совершенный в 1955 году, стал поворотным моментом: он понял, что отныне его жизнь будет принадлежать авиации. Техникум он окончил с отличием, и в том же году последовал призыв в армию с направлением в Оренбургское военно-авиационное училище летчиков.
Оренбургские годы закалили характер курсанта. Гагарин быстро выдвинулся в число лучших, но его требовательность к себе и окружающим иногда приводила к конфликтам. Однажды, будучи помощником командира взвода, он проявил принципиальность, за что был жестоко избит сослуживцами и попал в госпиталь. В 1957 году, с отличием завершив обучение, лейтенант Гагарин отправился к месту службы в Заполярье — в истребительный авиационный полк Северного флота. Суровый климат, полярные ночи и постоянная боеготовность сформировали из него настоящего аса, способного справиться с любой нештатной ситуацией в воздухе.
Отбор в отряд космонавтов: почему выбрали именно его
Когда в 1959 году стартовала программа по поиску кандидатов для первого в мире пилотируемого космического полета, военные летчики-истребители со всей страны начали подавать рапорты с просьбой о зачислении в группу испытателей. Комиссия предъявила жесткие требования: возраст до 30 лет, рост не выше 170 см, вес в пределах 70 кг, безупречное здоровье и устойчивая психика. Гагарин, рост которого составлял 165 сантиметров, идеально вписывался в эти параметры. Он написал рапорт и вскоре получил вызов в Москву.
Из нескольких тысяч претендентов отобрали 20 человек, и Юрий вошел в эту элитную группу. Подготовка велась в обстановке строжайшей секретности. Кандидатов испытывали на центрифугах, в сурдобарокамерах, термокамерах, проверяя способность сохранять хладнокровие в экстремальных условиях. Психологи выделили Гагарина за его спокойствие, быструю реакцию, природное обаяние и удивительную способность не поддаваться панике. К весне 1961 года определилась шестерка лучших, а затем и тройка кандидатов в первые космонавты: Юрий Гагарин, Герман Титов и Григорий Нелюбов. Окончательный выбор пал на Юрия. Главный конструктор Сергей Павлович Королев, внимательно наблюдавший за всеми, видел в нем именно того, кому предстояло стать лицом огромной страны перед всем миром. Титова назначили дублером, поручив ему более сложную программу в будущем.
108 минут, которые потрясли мир: хроника полета
Раннее утро 12 апреля 1961 года навсегда изменило ход истории. Перед стартом с космодрома Байконур Юрий Гагарин, обращаясь к провожающим, произнес ставшее впоследствии легендарным «Поехали!». В 9 часов 7 минут по московскому времени ракета-носитель «Восток» оторвалась от земли. На орбите космонавт фиксировал свои ощущения на диктофон, вел наблюдения, делал записи. Он стал первым человеком, увидевшим планету из космоса, и описал этот вид как невероятный ореол с радужным переходом у горизонта.
Полет проходил далеко не так гладко, как это описывалось в сводках ТАСС. На этапе спуска отказала система разделения отсеков, и корабль в течение 10 минут беспорядочно кувыркался, перегрузки достигали критических значений. Из-за трения об атмосферу оплавилась внешняя обшивка, и в иллюминаторах бушевало пламя. При катапультировании на высоте семи километров заклинило дыхательный клапан скафандра, и Гагарин мог задохнуться, но, к счастью, клапан открылся под давлением. Последнее испытание ждало у земли: сильный ветер мог унести парашютиста в ледяные воды Волги. Только отличная предварительная подготовка позволила ему мастерски управлять стропами и приземлиться на пашню вблизи деревни Смеловки Саратовской области.
Общая продолжительность миссии составила 108 минут, за которые корабль совершил один оборот вокруг Земли. О том, что космонавт приземлился отдельно от спускаемого аппарата, долгое время умалчивали, поскольку правила Международной авиационной федерации требовали, чтобы пилот находился внутри летательного средства до полной остановки.
Жизнь после звезд: дипломатия, депутатство и подготовка к новым полетам
12 апреля 1961 года старший лейтенант Гагарин приземлился на саратовскую землю, а уже к вечеру того же дня он стал, минуя звание капитана, майором и Героем Советского Союза, награжденным орденом Ленина. В течение следующих трех лет его жизнь превратилась в непрерывное триумфальное шествие. С миссией мира он объехал десятки стран — от Чехословакии и Болгарии до Кубы, Японии и Канады. Его приветствовали короли, президенты и премьер-министры, а простые люди выстраивались в километровые очереди, чтобы увидеть человека, вернувшегося из космоса.
Слава не вскружила ему голову. Гагарин много и напряженно работал: в 1961 году он стал командиром отряда космонавтов, а позже — заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Понимая, что высота требует глубоких знаний, он поступил в Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского и в 1968 году с отличием защитил диплом по специальности «пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты». Он также вел активную общественную работу, избирался депутатом Верховного Совета СССР, возглавлял Общество советско-кубинской дружбы.
Но главной мечтой оставался новый полет. Он готовился к миссии на корабле «Союз», был дублером Владимира Комарова, погибшего в 1967 году при возвращении на Землю. После этой трагедии руководство решило поберечь первого космонавта, временно отстранив его от космических командировок. Чтобы оставаться в летной форме, Гагарин добился разрешения на регулярные тренировочные полеты на реактивных самолетах — именно они привели к роковому исходу.
Трагическая гибель: официальная и другие версии
27 марта 1968 года страну и весь мир потрясло известие: во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ погибли Юрий Гагарин и летчик-инструктор полковник Владимир Серегин. Они вылетели с аэродрома Чкаловский, а через некоторое время связь с ними прервалась. Обломки машины обнаружили в районе деревни Новоселово Владимирской области. Первому космонавту планеты было всего 34 года.
Правительственная комиссия, изучавшая обстоятельства катастрофы, пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной стало резкое маневрирование для уклонения от метеозонда или попадание в воздушную струю другого самолета, что привело к сваливанию в плоский штопор. Сложные метеоусловия и недостаток высоты не позволили экипажу восстановить управление.
Однако отсутствие полной ясности породило множество версий, живущих до сих пор. Одна из самых устойчивых конспирологических гипотез утверждает, что Гагарин вступил в конфликт с высшим руководством страны, и его гибель была инсценирована, а сам он впоследствии находился в изоляции. Другие теории связывают трагедию с заговором завистников, с техническими неполадками, не внесенными в официальные отчеты, или даже с вмешательством посторонних сил. Ни одна из этих версий не имеет документального подтверждения и опровергнута многократными расследованиями, однако тайна гибели первого космонавта продолжает волновать умы.
Память: как хранят образ первого космонавта сегодня
Имя Юрия Гагарина стало неотъемлемой частью мировой истории. Его образ бережно хранят в России и далеко за ее пределами. Центр подготовки космонавтов в Звездном городке, Военно-воздушная академия в Воронеже, десятки школ, вузов, проспектов и площадей носят его имя. Родной Гжатск был переименован в Гагарин, а на карте мира появились кратер на обратной стороне Луны и малая планета, названные в его честь.
У Кремлевской стены, где находится урна с его прахом, всегда лежат живые цветы. Ежегодно 9 марта и 12 апреля космонавты, сотрудники Роскосмоса и простые граждане приходят почтить память первопроходца. На месте его гибели во Владимирской области создан мемориальный комплекс, а в доме в Оренбурге и в деревне Клушино работают музеи, где собраны подлинные вещи семьи Гагариных. Но главное наследие Юрия Гагарина в том, что он, рискуя жизнью, первым шагнул в неизведанное, навсегда изменив представление человечества о своих возможностях.
Ранее мы рассказали про Топ-10 легендарных автомобилей СССР