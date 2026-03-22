Назначен новый начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина

Начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина назначили Героя России Олега Кононенко, заявили в пресс-службе Роскосмоса. На его счету пять космических полетов, семь выходов в открытый космос и 1111 суток совокупного присутствия на орбите — рекорд по пребыванию и работе человека в космосе.

Уверен, что опыт Олега Дмитриевича как космонавта и как управленца даст необходимые результаты, — подчеркнул глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Ранее на космодроме Байконур в Казахстане состоялся запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33». Этот запуск стал первым с момента восстановления стартового стола на Байконуре. Стыковка с Международной космической станцией запланирована на 24 марта в 16:35 мск.

До этого стало известно, что на МКС в составе груза отправят сублимированный фильтр-кофе российского производства. Одна из компаний разработала для космонавтов специальный вкус, который эксперты почти год доводили до идеала и более 20 раз перерабатывали рецептуру.