Ракета «Союз-2.1а» отправилась в космос с Байконура

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» состоялся на космодроме Байконур в Казахстане, сообщили в Роскосмосе. Известно, что стыковка с Международной космической станцией запланирована на 24 марта в 16:35 мск.

Этот запуск стал первым с момента восстановления стартового стола на Байконуре. Как рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов, процесс был завершен 2 марта, ремонт уложился в срок — до конца зимы.

Ранее сообщалось, что на головном обтекателе ракеты «Союз-2.1а» разместили ракету с эмблемой Недели космоса. В госкорпорации отметили, что это символичный старт «финишной прямой» до большого события. В Роскосмосе также напомнили, что до начала Недели космоса осталось 15 дней. Она продлится с 6 по 12 апреля. Согласно указу президента России Владимира Путина, Неделя космоса будет проводиться в стране ежегодно.

Роскосмос также опубликовал видео с подготовкой к запуску «Союза-2.1а». На кадрах показана стартовая площадка с ракетой, уже установленной в вертикальном положении. Вокруг видны обслуживающие сооружения, техника и высокие мачты связи.