22 марта 2026 в 14:47

Ракету с эмблемой «Недели космоса» отправят на орбиту

Ракета Союз-2.1а Фото: Артем Пылаев/РИА Новости
Ракета с эмблемой «Недели космоса» была размещена на головном обтекателе ракеты «Союз-2.1а», сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Уже скоро она отправится на земную орбиту. В госкорпорации отметили, что это символичный старт «финишной прямой» до большого события.

В Роскосмосе напомнили, что до начала «Недели космоса» осталось 15 дней. Она продлится с 6 по 12 апреля. Согласно указу президента России Владимира Путина, «Неделя космоса» будет проводиться в стране ежегодно.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» состоится 22 марта. Старт назначен на 15:00 по московскому времени. При этом стыковка с Международной космической станцией произойдет 24 марта в 16:35 мск. Роскосмос также опубликовал видео с подготовкой к запуску «Союза-2.1а» с космодрома Байконур в Казахстане.

