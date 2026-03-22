22 марта 2026 в 11:32

Роскосмос раскрыл время запуска «Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33»

Запуск «Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» состоится 22 марта в 15:00 мск

Фото: Артем Пылаев/РИА Новости
Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» состоится уже в это воскресенье, 22 марта, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Старт назначен на 15:00 по московскому времени. При этом стыковка с Международной космической станцией состоится 24 марта в 16:35 мск.

Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33». Старт ракеты: 22 марта в 15:00 мск. Стыковка грузовика с МКС: 24 марта в 16:35 мск, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что на Международную космическую станцию в составе груза отправят сублимированный фильтр-кофе российского производства. Одна из компаний разработала для космонавтов специальный вкус.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что Россия отправит на Луну атомную электростанцию мощностью 5 кВт к середине 2030-х годов. По его словам, срок работы такой станции составит примерно 10 лет. Трансляция мероприятия идет на странице Минэнерго РФ в соцсети «ВКонтакте».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инвестконсультант назвал сегмент, который может принести большую прибыль
Пушилин рассказал, сколько БПЛА перехватил «Купол Донбасса» за неделю
«Погода на миллион» или сезон дождей? Прогноз для Москвы на апрель
Уиткофф раскрыл подробности встречи с делегацией Украины в Майами
Российская армия освободила новый населенный пункт под Сумами
Водитель чудом выжил после атаки украинского FPV-дрона на его машину
Аномальная жара +20 или снегопад? Погода в Москве в воскресенье, 22 марта
Нарколог раскрыл, как распознать развитие алкоголизма
Киев погрузился во тьму: удары по Украине 22 марта, позиции ВСУ смоет?
Маск анонсировал грандиозный проект, который спасет его компании от краха
Россияне несут цветы к мемориалу в память о жертвах «Крокуса»
Раскрыта личность мертвеца, которого вытащили из канала в Петербурге
Член СПЧ предположила, где будут отбывать наказание террористы «Крокуса»
«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках
Стало известно, жители каких регионов меньше всего покупают водку
Туристов предостерегли от поездок в одну страну на майские праздники
Посольство США трогательно поддержало семьи жертв теракта в «Крокусе»
Коростелев призвал Большунова к ответу за слова про Олимпиаду
Женщина рухнула с моста прямо на проезжую часть в центре Москвы
«Русским должны отдавать?»: экс-чемпион UFC взбесился из-за победы Евлоева
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

