Роскосмос раскрыл время запуска «Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» Запуск «Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» состоится 22 марта в 15:00 мск

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33» состоится уже в это воскресенье, 22 марта, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Старт назначен на 15:00 по московскому времени. При этом стыковка с Международной космической станцией состоится 24 марта в 16:35 мск.

Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33». Старт ракеты: 22 марта в 15:00 мск. Стыковка грузовика с МКС: 24 марта в 16:35 мск, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что на Международную космическую станцию в составе груза отправят сублимированный фильтр-кофе российского производства. Одна из компаний разработала для космонавтов специальный вкус.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что Россия отправит на Луну атомную электростанцию мощностью 5 кВт к середине 2030-х годов. По его словам, срок работы такой станции составит примерно 10 лет.