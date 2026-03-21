На МКС отправят один продукт российского производства

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 14:43

Кофе российского бренда отправят на МКС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Международную космическую станцию (МКС) в составе груза отправят сублимированный фильтр-кофе российского производства, сообщил Telegram-канал Роскосмоса. Одна из компаний разработала для космонавтов специальный вкус.

В космос полетит сублимированный фильтр-кофе «Эфиопия Арбегона» и шиповник — вкус, который почти год доводили до идеала и более 20 раз перерабатывали рецептуры, — отметили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от российского модуля «Поиск» МКС. По плану он войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, а его останки упадут в южной части Тихого океана.

Также глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что постепенный вывод с орбиты МКС начнется в 2028 году, а ее затопление запланировано на 2030 год. Российская и американская стороны поддерживают достаточно активное взаимодействие, подчеркнул он.

До этого стало известно, что командиром космического корабля «Союз МС-31» в рамках будущей миссии МКС-77 станет космонавт Олег Кононенко. Он оказался первым космонавтом, пробывшим в космосе в сумме 1000 суток, когда выполнял свою пятую миссию с сентября 2023 года по сентябрь 2024-го.

Роскосмос
МКС
кофе
грузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров обвинил США в попытке вытеснить Россию с энергорынков
Лавров обвинил Брюссель в попытке вернуть колониальную эпоху
В Абхазии умер известный политический деятель
Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить с плеча
Лавров предположил, как долго будут «аукаться» действия США в Иране
Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса
Такшина, тайный брак, мнение об СВО: как живет актер Григорий Антипенко
В российском регионе нашли «девочку-маугли»
Лавров раскрыл, на что готовы США ради нефти и других ресурсов
США ударили по «сердцу» военного флота Ирана
Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России
Орбан заявил о смерти европейской демократии
В Совфеде предрекли незавидный конец карьеры Урсулы фон дер Ляйен
В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией
КСИР заявил об уничтожении израильского F-16
Арестована петербурженка, уговорившая друга зарезать и расчленить знакомого
Необычную программу по похудению запустили в Китае
Женщина под наркотиками всадила нож в своего знакомого
Индия планирует возобновить закупки иранской нефти
Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.