На МКС отправят один продукт российского производства Кофе российского бренда отправят на МКС

На Международную космическую станцию (МКС) в составе груза отправят сублимированный фильтр-кофе российского производства, сообщил Telegram-канал Роскосмоса. Одна из компаний разработала для космонавтов специальный вкус.

В космос полетит сублимированный фильтр-кофе «Эфиопия Арбегона» и шиповник — вкус, который почти год доводили до идеала и более 20 раз перерабатывали рецептуры, — отметили в госкорпорации.

Ранее сообщалось, что грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от российского модуля «Поиск» МКС. По плану он войдет в плотные слои атмосферы и разрушится, а его останки упадут в южной части Тихого океана.

Также глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что постепенный вывод с орбиты МКС начнется в 2028 году, а ее затопление запланировано на 2030 год. Российская и американская стороны поддерживают достаточно активное взаимодействие, подчеркнул он.

До этого стало известно, что командиром космического корабля «Союз МС-31» в рамках будущей миссии МКС-77 станет космонавт Олег Кононенко. Он оказался первым космонавтом, пробывшим в космосе в сумме 1000 суток, когда выполнял свою пятую миссию с сентября 2023 года по сентябрь 2024-го.