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14 июня 2026 в 16:09

Холодный кофе летом делаю так: получается вкусно даже с растворимым

Фото: D-NEWS.ru
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В жару такой напиток выручает лучше любого десерта. Нужны только растворимый кофе, сахар или мед, холодное молоко и лед. Кофейная масса взбивается в густую пену, а потом ложится сверху красивой шапочкой — получается почти как в кофейне.

Удобно, что заготовку можно сделать заранее. Пара ложек такой пены в холодильнике спокойно дождется следующего стакана, а если приготовить больше, часть можно заморозить порциями.

Для приготовления вам понадобится: растворимый кофе — 3 ст. л., сахар или мед — 3 ст. л., холодная вода — 1,5 ст. л., холодное молоко — 250 мл, лед — по вкусу.

В высокую чашу всыпьте растворимый кофе и сахар. Влейте холодную воду и взбивайте миксером несколько минут, пока масса не станет густой, светлой и воздушной.

В стакан положите лед, влейте холодное молоко почти до верха. Сверху выложите кофейную пену ложкой.

Перед тем как пить, можно слегка перемешать пену с молоком или оставить красивую шапочку сверху.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что даже самый обычный растворимый кофе превращается в эффектный летний напиток. Главное — взбивать массу в высокой миске, потому что сначала кофе сильно брызгается.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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