Праздник без вреда для ЖКТ: как есть блины при гастрите или панкреатите

В 2026 году Масленицу в России отмечают в период с 16 по 22 февраля. Всю Масленичную неделю принято печь блины и лакомиться ими, добавляя различные начинки — традиционные мед, сметану, красную икру, и более экзотические. Как людям с заболеваниями ЖКТ не навредить своему здоровью, сколько угощения можно съесть и какие начинки выбрать — в материале NEWS.ru.

Почему блины могут быть опасны для людей с проблемами ЖКТ

Длительное злоупотребление блинами может нарушить метаболизм, спровоцировать набор веса и вызвать развитие инсулинорезистентности, заявила диетолог Анастасия Лебедева. Обилие такой еды в рационе существенно нагружает поджелудочную железу, что приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, стимулирующим выработку инсулина.

«При злоупотреблении блинами организм недополучает витамины группы B, железо, магний и клетчатку, что может отразиться на уровне энергии, работе кишечника и состоянии кожи. Дополнительный риск связан со способом приготовления: жарка на масле при высокой температуре увеличивает калорийность блюда и приводит к образованию продуктов окисления жиров, которые создают лишнюю нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему», — предупредила Лебедева.

Врач добавила, что при чувствительном пищеварении ежедневное употребление блинов может стать причиной тяжести, вздутия и изжоги. Риск повышается, если в рецепте присутствуют рафинированная мука и жир. У людей, имеющих проблемы с желчным пузырем, и при склонности к гастриту такая пищевая привычка может ухудшить состояние.

Как безопасно есть блины на Масленицу пациентам с проблемами ЖКТ

Во время обострения панкреатита, гастрита, холецистита и других недугов ЖКТ необходимо строго придерживаться диеты, сказала в беседе с NEWS.ru терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова. По ее словам, если врач предписал диету без блинов, значит, придется следовать его рекомендациям. В противном случае можно усугубить ситуацию, предостерегла специалист.

Кроме того, большое значение имеет количество съеденных блинов в Масленичную неделю, пояснила Чернышова. Она посоветовала составить примерное меню и придерживаться его, не переедая.

«Мы страдаем не столько от неправильной пищи, сколько от ее избыточного количества. Блины — это неплохой продукт с точки зрения диетологии, потому что в них есть белок. Как правило, их делают на молоке с добавлением яиц. Там есть сложные углеводы — это мука», — пояснила врач-валеолог.

Как приготовить блины на Масленицу, чтобы они стали полезнее для ЖКТ

Чернышова добавила, что польза или вред блинов зависят от добавленного жира. Продукт станет гораздо более диетическим, если не маслить обильно каждый блин, отметила специалист.

«Есть варианты без муки, безглютеновые, на крахмале, например, блинчики. Существуют безмолочные варианты, постные блины. Разновидностей блинов огромное количество — это один из самых древних видов пищи», — подчеркнула Чернышова.

Ранее нутрициолог Наталья Войтович посоветовала на Масленицу готовить блины на пшеничной цельнозерновой муке и кокосовом масле. Она также отметила, что можно миксовать разные виды муки: рисовую, гречневую и овсяную. По словам эксперта, лучше заменить сахар полезными подсластителями, в том числе перемолотыми цельными финиками, медом или натуральным кленовым сиропом.

«Я добавляю в блины цельнозерновую муку из зеленой гречки — она обладает слизеподобной консистенцией, что позволяет заменить яйца. Обычно беру в пропорции 50 на 50 с другой мукой, например рисовой», — сказала Войтович.

В свою очередь врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Анна Белоусова заявила в беседе с NEWS.ru, что блины из гречневой или овсяной муки не сильно отличаются по калорийности от обычных, но имеют другой вкус.

«Если человек включает в рацион блины, чтобы снизить вес, то ему может подойти крупяная, овсяная или гречневая мука. Но Масленица— это праздник, когда нужно почувствовать вкус традиционного блина. Все дело в количестве», — отметила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

Как питаться на Масленицу людям с заболеваниями ЖКТ

Вне периода обострения заболеваний ЖКТ есть блины можно, но лучше питаться дробно, сказала Чернышова. Количество блинов для каждого человека индивидуально, отметила она, призвав следить за самочувствием во время употребления лакомства.

«Желательно есть на 80% от насыщения. Если мы понимаем, что съели три блинчика и очень сильно хочется четыре, после чего мы наедимся, а после пяти объедимся, то лучше остановиться на трех. Не стоит добирать их число до полного насыщения», — посоветовала врач.

Второе правило для пациентов с проблемами ЖКТ — максимально убрать лишний жир, сказала она. Это можно сделать, если не смазывать маслом каждый блин, и готовить лакомство на тефлоновой сковороде, добавив пару ложек растительного масла в тесто, а не на сковородку.

Еще одно правило — уменьшить общую калорийность блюд в Масленичную неделю. Пусть блины будут на столе раз в день, а не три, рекомендовала Чернышова.

«20% от рациона — это прекрасное количество. В остальное время нужно употреблять обычную еду, стараясь есть побольше клетчатки из овощей, причем не обязательно помидоры и огурцы. Это квашеная капуста, свекла, тыква, а также морковь. Не стоит садиться за стол с блинами с сильным чувством голода. Необходимо перекусить перед таким застольем полезной легкой едой», — сказала врач.

Белоусова подчеркнула, что блины нельзя есть десятками, поскольку это блюдо из сыроватого теста, что грозит нагрузкой на ЖКТ.

«Когда мы говорим о язвах и гастритах, то всегда встречаем в диетах подсушенный хлеб, а тут получается чуть даже непропеченное тесто. В случае обострения заболевания придется обойтись одним блином, чтобы отпраздновать Масленицу. Максимум двумя», — подчеркнула эксперт.

Какие начинки можно есть людям с проблемами ЖКТ на Масленицу

Чернышова отметила, что помимо блинов на состояние ЖКТ влияют топпинги. Он посоветовала тем, кому необходимо снизить количество жиров, заменять 20%-ную сметану на 10%-ную или на греческий йогурт, который похож на нее по вкусу, но содержит всего 2% жирности.

По мнению Чернышовой, не возбраняется съесть в качестве начинки немного красной икры, кусочек слабосоленой сельди или красной рыбы. При этом начинка в виде жареного мяса или фарша с луком усилит нагрузку на органы. В свою очередь Белоусова заявила, что пациентам с панкреатитом, холециститом и другими недугами, нуждающимся в щадящей диете, нельзя употреблять соленую рыбу и икру.

Нутрициолог добавила, что людям с лишним весом и диабетом не следует есть большое количество блинов с вареньем или медом.

«Но есть хороший финт, чтобы почувствовать праздник. Нужно разрезать блин на четыре части и положить начинку на каждую четвертинку. Это не очень большая нагрузка на организм», — поделилась она лайфхаком.

Чернышова добавила, что можно снизить количество сахара, выбрав в качестве топпинга диетическую сгущенку вместо обычной — без жиров и с заменителем сахара. Этот же прием можно применить к сиропам и варенью.

