Не те, о которых вы думаете: топ неочевидных продуктов, мешающих похудеть

Многие зачастую считают, что для стройности достаточно просто считать калории и убрать шоколадку из рациона. Но реальность оказывается сложнее: на нашей повседневной кухне прячутся продукты, которые по умолчанию воспринимаются как невинные или даже полезные, однако они могут незаметно тормозить процесс похудения. Они не всегда выделяются в списках запретов и часто маскируются под диетические продукты. NEWS.ru пообщался с нутрициологом Ольгой Яблоковой, которая раскрыла топ-7 неочевидных продуктов, реально мешающих сбросить вес и негативно влияющих на обмен веществ и аппетит.

Какие продукты мешают похудению

1. Как ни странно, но протеиновые батончики зачастую мешают сбросить вес. Дело в том, что мюсли и гранола могут содержать множество сахарозаменителей, подсластителей и химических добавок. Даже если производитель не добавлял сахар в рецептуру, в качестве его источника могут выступить другие ингредиенты (фрукты, ягоды). Многие воспринимают протеиновые батончики как нечто безобидное, в результате человек невольно стремится отказываться от действительно полезных продуктов в пользу лакомств, а со временем рискует начать переедать.

2. Многие считают сухофрукты полезным продуктом, но производитель часто покрывает их различными сиропами или химикатами для улучшения вида и вкуса. Они сами по себе очень калорийные, содержат много сахара, и добавки увеличивают эти значения в разы.

К наиболее калорийным сухофруктам относятся банан (390 ккал), ананас (285 ккал), финики (270–280 ккал), хурма (270 ккал), инжир (260 ккал). Чтобы не набрать вес от их употребления, сухофрукты нужно включать в рацион в ограниченном количестве. Оптимальная норма для любых сухофруктов — 50 г в день. Некоторые плоды с большим содержанием сахара (изюм, инжир, финики) рекомендуется съедать не более 20–30 г.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

3. В отличие от цельных фруктов, в свежевыжатых соках отсутствует клетчатка, которая замедляет всасывание сахара. Фруктоза из соков быстро усваивается, что может привести к скачку уровня глюкозы в крови и избыточному накоплению жира. Кроме того, соки способствуют возбуждению аппетита. Наилучшим выбором для тех, кто хочет сбросить вес, является простая питьевая вода, как бы банально это ни звучало.

4. Также к категории продуктов, мешающих похудеть, относится готовая еда из магазина. Блюда могут казаться полезными и диетическими, например куриная грудка с гречкой или рисом, ПП-сырники, рыба с овощами. Но если изучить состав, то можно увидеть, что производители зачастую в переизбытке добавляют туда рафинированное масло, сахар, консерванты и соль. Все это незаметно будет увеличивать вес.

Добавки и усилители вкуса могут негативно влиять на здоровье, замедляя метаболизм и затрудняя похудение. Кроме того, в готовых рационах обычно не хватает белка, а его дефицит может привести к недостатку мышечной массы и избытку веса. Не стоит забывать и о том, что некачественные ингредиенты и большое количество жиров могут вызывать расстройства пищеварения, вздутие и диарею.

5. Некоторые, стараясь сделать рацион более полезным и низкокалорийным, заменяют обычное молоко на растительное. Но чаще всего оно содержит много подсластителей, сахара, консервантов и добавок, которые могут не только способствовать увеличению веса, но и приводить к расстройству ЖКТ.

В миндальном молоке, например, много полиненасыщенных жирных кислот омега-6, которые способствуют набору веса. Также овсяное молоко содержит большое количество углеводов, которые стимулируют аппетит. При этом в умеренном количестве растительное молоко может быть полезно, так как в нем часто содержатся разные витамины и микроэлементы.

6. Покупные варианты мясных изделий всегда чреваты скрытыми калориями, например сыровяленая или копченая грудка индейки или курицы. На первый взгляд это мясо кажется полезным, но в нем может содержаться переизбыток соли, множество добавок в виде сахара, усилителей вкуса и масел. А в копченом варианте — продукты гликации, которые усиливают набор веса.

7. Во время диет не следует пить готовые смузи. Обычно их делают на основе сладких фруктов, добавления консервантов и подсластителей. Особенно такой напиток негативно скажется на фигуре в качестве перекуса. Фруктоза в составе смузи без клетчатки вызывает резкий скачок глюкозы в крови, через час уровень сахара падает, и человек снова чувствует голод.

