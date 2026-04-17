17 апреля 2026 в 03:52

Каждый шестой украинец хотел бы сбежать из своей страны

Социолог Антипович заявил, что каждый шестой украинец хочет эмигрировать

Каждый шестой житель Украины хотел бы переехать в другую страну в ближайшее время, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя украинской социологической группы «Рейтинг» Алексея Антиповича. По результатам разных исследований положительно на этот вопрос отвечают от 14 до 18% респондентов.

По словам Антиповича, этот показатель выше среди молодежи. Так, 14% украинцев в возрасте 18–35 лет отвечают «да», и около 20% в группе 18–29 лет. Люди старшего возраста, по словам социолога, менее мобильны и реже готовы к переезду.

Желание покинуть Украину чаще возникают у мужчин, уточнил специалист. По его мнению, это связано с вопросами мобилизации.

Как напоминают местные эксперты, Украина продолжительное время сталкивается с демографическими проблемами. По данным женевской штаб-квартиры ООН, к осени 2024 года население страны с февраля 2022 года сократилось на восемь миллионов человек. В октябре прошлого года директор украинского Института демографии Элла Либанова рассказала, что по итогам исследований за 2024 год на Украине оставалось от 28 до 30 миллионов жителей.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский превращает страну в военный инструмент против России. По ее словам, ради «войны до последнего украинца» Киев готов отправить в бой даже детей.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

