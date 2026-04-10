Из стакана молока и ложки какао готовлю нежнятину, которая заменяет и завтрак, и сладкий десерт, — сытно, вкусно и без перебора калорий

Завтрак из 350 мл молока и 1 ложки какао. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для тех, кто не успевает готовить по утрам, но хочет питаться вкусно и полезно.

Получается обалденная вкуснятина: густой, шелковистый шоколадный пудинг с легкой кокосовой ноткой, который напоминает десерт из дорогого кафе.

Для приготовления вам понадобится: 350 мл молока, 20 г кукурузного крахмала, 10 г какао-порошка, 1 чайная ложка сахара, 1–2 чайные ложки кокосовой стружки. Смешайте крахмал и какао, добавьте 50 мл молока, тщательно размешайте до однородности без комочков. Остальное молоко доведите почти до кипения с сахаром.

Влейте шоколадную смесь, варите 3–4 минуты до загустения, постоянно помешивая. Разлейте пудинг по стаканам, остудите при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Перед подачей посыпьте кокосовой стружкой. Утром вас ждет готовый десерт, который зарядит энергией и хорошим настроением.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.