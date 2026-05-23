Кто сказал, что манка — это скучно? Готовлю из нее вкуснейший пудинг, и даже дети уплетают за минуты

Манный пудинг на молоке — это уже не каша, но еще не пудинг в привычном понимании. Этим блюдо и прекрасно: оно всегда получается самобытным благодаря вкусу и текстуре.

Что понадобится

500 мл молока, 4 ст. л. манной крупы, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 1 ст. л. какао-порошка, щепотка соли, 30 г орехов (грецких или фундука), 100 г ягод (клубника, малина, смородина).

Как я готовлю

В кастрюле смешиваю молоко, сахар, ванильный сахар, какао и соль. Довожу до кипения. Тонкой струйкой, постоянно помешивая, всыпаю манку.

Варю 3–5 минут до загустения. Снимаю с огня, накрываю крышкой, оставляю на 10 минут.

Готовую массу разливаю по креманкам. Сверху посыпаю рублеными орехами и украшаю ягодами. Подаю охлажденным.

