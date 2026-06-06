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06 июня 2026 в 10:30

Беру блендер и превращаю творог в крем — пеку нежнейший пудинг: гости не верят, что без сливок и масла

Фото: D-NEWS.ru
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Беру блендер и превращаю творог в нежный крем — пеку нежнейший пудинг без сливок и масла.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (мягкого, 5–9%), 3 яйца, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки кукурузного крахмала (можно картофельного), щепотка соли, ванилин по вкусу. Все ингредиенты сложите в чашу блендера. Взбивайте до полной однородности — масса должна стать гладкой, как крем. Форму для запекания (диаметром 18–20 см) смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте творожную смесь. Поставьте форму в глубокий противень с горячей водой (водяная баня) — так пудинг получится особенно нежным. Выпекайте при 160 °C 40–45 минут. Остудите в форме, затем переверните на блюдо. Подавайте с ягодами, фруктами или просто присыпав пудрой. Десерт — восторг!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот творожный пудинг. Даже те, кто не любит творог, съели по два куска. Кстати, вместо крахмала можно взять манку (2 ст. ложки) — текстура будет чуть плотнее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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