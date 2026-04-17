Врач ответила, можно ли самостоятельно заметить меланому на ранней стадии Врач Пурцхванидзе: есть пять критериев, по которым можно самому выявить меланому

Самостоятельно выявить меланому на ранней стадии можно с помощью оценки родинок по пяти простым критериям, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, существует эффективный метод ABCDE-правила, который включает в себя анализ асимметрии, границ, цвета, диаметра и любых изменений образования.

Существует простой и эффективный метод самостоятельной оценки состояния родинок, известный как ABCDE-правило. Оно включает в себя пять критериев, которые помогают выявить подозрительные образования. A (asymmetry) — асимметрия. Родинка не совпадает при мысленном проведении линии через ее центр. B (border) — граница. Края родинки неровные, размытые или зубчатые. C (color) — цвет. Присутствие нескольких цветов или оттенков в одной родинке. D (diameter) — диаметр. Размер родинки превышает 6 мм. E (evolution) — эволюция. Любые изменения родинки: рост, изменение цвета, формы, появление кровоточивости или шелушения, — сказала Пурцхванидзе.

Она добавила, что регулярный самоосмотр с применением этого правила позволяет вовремя заметить тревожные изменения и обратиться к врачу. Однако, по ее словам, важно понимать, что самодиагностика не заменяет профессионального медицинского анализа.

