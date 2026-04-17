Врач ответила, можно ли самостоятельно заметить меланому на ранней стадии

Врач Пурцхванидзе: есть пять критериев, по которым можно самому выявить меланому

Самостоятельно выявить меланому на ранней стадии можно с помощью оценки родинок по пяти простым критериям, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, существует эффективный метод ABCDE-правила, который включает в себя анализ асимметрии, границ, цвета, диаметра и любых изменений образования.

Существует простой и эффективный метод самостоятельной оценки состояния родинок, известный как ABCDE-правило. Оно включает в себя пять критериев, которые помогают выявить подозрительные образования. A (asymmetry) — асимметрия. Родинка не совпадает при мысленном проведении линии через ее центр. B (border) — граница. Края родинки неровные, размытые или зубчатые. C (color) — цвет. Присутствие нескольких цветов или оттенков в одной родинке. D (diameter) — диаметр. Размер родинки превышает 6 мм. E (evolution) — эволюция. Любые изменения родинки: рост, изменение цвета, формы, появление кровоточивости или шелушения, — сказала Пурцхванидзе.

Она добавила, что регулярный самоосмотр с применением этого правила позволяет вовремя заметить тревожные изменения и обратиться к врачу. Однако, по ее словам, важно понимать, что самодиагностика не заменяет профессионального медицинского анализа.

Ранее онколог Алсу Мухаметдинова заявила, что родители могут передавать детям специфические генетические мутации, увеличивающие риск онкологических заболеваний. По словам врача, зачастую наследуются рак груди, желудка, кишечника и эндометрия.

Здоровье
врачи
болезни
онкология
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
Семья и жизнь

Семья и жизнь

Общество

