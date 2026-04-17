17 апреля 2026 в 05:26

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с детскими конкурсами

Мошенники в России начали предлагать проголосовать в конкурсе детских рисунков

Мошенники в России начали использовать мессенджеры для рассылки сообщений от имени знакомых с просьбой поддержать детей в конкурсах рисунков, передает РИА Новости. К таким сообщениям они прикрепляют фальшивые ссылки, которые маскируются под страницы для голосования.

Переход по подобным ссылкам может привести к заражению устройства вредоносным программным обеспечением, отмечают эксперты. В результате злоумышленники могут получить удаленный доступ к телефону или компьютеру жертвы и ее данным.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, в рамках которой злоумышленники спекулируют на теме отключений интернета. Они распространяют фишинговые ссылки, которые якобы могут помочь решить проблему со связью.

До этого сообщалось, что мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации и под видом покупателей обманывают россиян. Они убеждают человека, что объявление до сих пор активно и его надо удалять через специальную ссылку.

