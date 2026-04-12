Яичницу больше не делаю: на завтрак готовлю зеленый омлет в хрустящей лепешке — вкусно и необычно

Беру манку, кефир и яйца — и готовлю необычные лепешки-пирожки с начинкой из зеленого омлета, колбасы и сыра. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного завтрака, когда хочется разнообразия и новых вкусов.

Получается обалденная вкуснятина: мягкие, нежные блинчики на кефире с манкой, обжаренные только с одной стороны, а внутри — сочная начинка из яиц, лука-порея, колбасы и расплавленного сыра.

Верхняя корочка хрустит, а начинка тает во рту. Для приготовления вам понадобится: для блинчиков — 100 г манки, 100 г муки, 2 яйца, 300 мл кефира, 50 мл воды, 0,5 чайной ложки соды, 1 столовая ложка сахара, щепотка соли, растительное масло; для начинки — 2 яйца, стебель лука-порея, 50 г колбасы, зелень, 50 г твердого сыра. Замесите блинное тесто. Жарьте небольшие блинчики только с одной стороны.

Для начинки обжарьте лук-порей с колбасой, добавьте взбитые яйца и зелень, доведите до готовности. Выложите начинку на блинчики, посыпьте сыром, сложите пирожками. Подавайте горячими — это завтрак, от которого невозможно оторваться.

Мария Левицкая
