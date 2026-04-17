Спасатели и волонтеры ищут девочку под руинами дома в Туапсе

В Туапсе Краснодарского края спасатели и волонтеры разбирают завалы жилого дома, пострадавшего из-за ночной атаки беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал Baza. Под обломками может находиться 14-летнаяя девочка. Работы идут почти сутки.

На момент происшествия в доме находились мать и дочь. Женщине удалось выбраться и позвать помощь, однако подросток осталась внутри разрушенного здания.

По предоставленной информации, девочка официально числится погибшей. Однако поисково-спасательные работы продолжаются.

К разбору завалов подключились близкие и знакомые семьи. Они помогают вручную разбирать конструкции. Все осложняется состоянием здания, так как оно было сильно повреждено.

Ранее глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко назвал количество поврежденных домов. Согласно его сообщению, в результате атаки беспилотников были повреждены 52 частных дома и восемь многоквартирных, в которых проживают 122 человека. Местная жительница при этом рассказала, что во время ночной атаки ВСУ на Туапсе взрывы следовали практически каждую минуту.