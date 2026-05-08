День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 17:30

Зарегистрирована первая смерть от хантавируса

На Тайване пациент умер от хантавируса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Смертельный случай заражения хантавирусом зарегистрирован в Тайбэе, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV). На данный момент в городе выявлен один заболевший. Власти начали масштабную санитарную обработку.

Хантавирусы вызывают опасные заболевания, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Основными переносчиками инфекции являются грызуны, а заражение происходит при вдыхании частиц, содержащих вирус.

Ранее в Роспотребнадзоре признали, что в России и в соседних государствах существуют природные очаги хантавируса. В 2025 году вспышки хантавирусных инфекций были зафиксированы в 43 странах мира. По данным ведомства, вероятность того, что хантавирусы смогут начать мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низка.

Вирусолог Валерий Литвинов между тем объяснил, что задержка мочеиспускания — один из основных симптомов хантавируса. По его словам, у больных также наблюдаются боли в пояснице из-за поражения почек, одышка и боли в груди из-за проблем с легкими.

Азия
Китай
Тайвань
смерти
вирусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА
Влиятельный политик из ЕС прилетел в Россию ради Дня Победы
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.