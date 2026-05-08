Зарегистрирована первая смерть от хантавируса На Тайване пациент умер от хантавируса

Смертельный случай заражения хантавирусом зарегистрирован в Тайбэе, сообщает центральное телевидение Китая (CCTV). На данный момент в городе выявлен один заболевший. Власти начали масштабную санитарную обработку.

Хантавирусы вызывают опасные заболевания, включая геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Основными переносчиками инфекции являются грызуны, а заражение происходит при вдыхании частиц, содержащих вирус.

Ранее в Роспотребнадзоре признали, что в России и в соседних государствах существуют природные очаги хантавируса. В 2025 году вспышки хантавирусных инфекций были зафиксированы в 43 странах мира. По данным ведомства, вероятность того, что хантавирусы смогут начать мутировать и передаваться от человека к человеку, крайне низка.

Вирусолог Валерий Литвинов между тем объяснил, что задержка мочеиспускания — один из основных симптомов хантавируса. По его словам, у больных также наблюдаются боли в пояснице из-за поражения почек, одышка и боли в груди из-за проблем с легкими.